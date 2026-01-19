Кто все это выпьет? Производители крепкого алкоголя не знают, как распродать запасы

Рекордный - на 22 миллиарда долларов - запас крепких напитков скопился на складах мировых производителей алкоголя на фоне резкого падения спроса, сообщает Financial Times. По данным издания, объемы нераспроданной продукции достигли максимального за последнее десятилетие уровня.

Среди пострадавших - такие лидеры отрасли, как Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau и другие. Сообщается, что только у Rémy Cointreau объем запасов исчисляется 2 миллиардами долларов, что сопоставимо с рыночной капитализацией компании.

Производители вынуждены приостанавливать производство и снижать цены. FT пишет, что японская группа Suntory закрыла свой флагманский завод по производству бурбона Jim Beam в Кентукки минимум на год, а Diageo остановил производство виски на своих площадках в Техасе и Теннесси до лета. Одновременно в секторе крепкого премиального алкоголя заметно падают цены: стоимость бутылки коньяка Hennessy в США снизилась с 45 до 35 долларов.

Ваше здоровье!

Аналитики, однако, не удивлены и считают происходящее предсказуемым замедлением рынка после бума в период пандемии, который, по их мнению, не мог длиться вечно. Тогда оказавшиеся в изоляции люди действительно стали больше пить: по итогам 2020 года группа Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness) сообщила, что ее продажи текилы подскочили на 80%.

Нынешний кризис затоваренности у производителей - результат ошибок планирования, пишут эксперты, а также, вероятно, последовавший за коронавирусом всплеск запроса на здоровый образ жизни и осознанность.

Молодые респонденты делают ставку на здоровый образ жизни. Демонстрационное фото. AP Photo

В США в рамках исследования Gallup по итогам прошлого года только 54% взрослых заявили, что употребляют алкоголь, и это самый низкий показатель за 90-летнюю историю опроса. Для сравнения, в 2023 году американских респондентов, признавшихся в употреблении алкоголя, было 62%.

Аналогичная картина - в Австралии, Великобритании и некоторых странах Европы: чем моложе возрастная группа, тем выше вероятность того, что в ней будут непьющие и малопьющие люди. На фоне изменения предпочтений в обществе вперед вырываются производители слабо- и безалкогольных напитков.

Россия: пьют меньше, но умирают чаще

По данным масштабного глобального исследования National, regional, and global statistics on alcohol consumption andassociated burden of disease, Россия признана первой в мире по количеству потерянных лет здоровой жизни из-за злоупотреблений алкоголем.

В стране отмечен самый высокий стандартизированный по возрасту показатель утраченных лет жизни - 5772,4 на 100 тысяч населения. Серебряный и бронзовый призеры антирейтинга - Украина и Беларусь.

Статистика исследования подтверждает, что каждый пятый случай смерти в России связан с употреблением спиртного, тогда как в Европе этот показатель почти вдвое ниже.

Алкоголь наносит удар сразу по нескольким фронтам: речь идет о потере здоровья, ДТП, опасном поведении, травмировании. Исследование показывает, что особенно уязвимы молодые мужчины, причем риски пьянства с тяжелым и смертельным исходами повышаются в социальной группе со слабым финансовым доходом.

Одновременно социологи отмечают популяризацию трезвого образа жизни. По данным ВЦИОМ, доля не пьющих россиян выросла с 26% в 2009 году до 48% в 2024 году. По статистике, первыми отказываются от алкоголя молодые и хорошо образованные женщины.

Этот тренд подтвердила в интервью нашему каналу онколог из Москвы Александра Тихомирова. Она занимается профилактикой и лечением рака молочной железы и называет алкоголь "одним из наиболее легко корректируемых факторов риска". "Авторитетные международные исследования показывают, что риск возникновения некоторых видов онкодиагнозов - в частности, рака груди, ротовой полости и горла, может вырасти всего с одного регулярного бокала или рюмки в день, - говорит доктор Тихомирова. - На этот счет выпускаются разные гайдлайны, рекомендующие "безопасные" нормы потребления - в день, неделю и прочее. Кстати, со временем они пересматриваются в сторону понижения. Вместо того, чтобы высчитывать свою дозу и потенциально все равно рисковать, я просто рекомендую не пить алкоголь вообще".