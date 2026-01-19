Форум в Давосе стартует на фоне напряженных отношений между Европой и США

Для большинства завсегдатаев Давоса воскресенье, предшествующее крупнейшему в мире экономическому и политическому саммиту, показалось необычайно насыщенным. По их словам, в этом году Всемирный экономический форум обещает стать историческим.

В спокойном, если не сказать веселом, швейцарском курортном городке все сильнее ощущалось тревожное ожидание: вот-вот мировые лидеры соберутся здесь на встречу, которая почти наверняка обернется фундаментальной переоценкой существующей международной системы.

Все внимание приковано к середине недели, когда президент США Дональд Трамп, как ожидается, впервые за шесть лет примет участие в саммите. Он прибудет сюда на фоне напряженности, вызванной его попытками приобрести Гренландию, угрозами пошлин в адрес европейских союзников и военным вмешательством в Венесуэлу.

Ежегодная встреча политической и деловой элиты проходит в тот момент, когда Европа стоит на перепутье в вопросах, касающихся отношений с Вашингтоном, экономической модели и архитектуры безопасности.

Трамп будет говорить о внутренних проблемах, а европейцы ждут ответов

Несмотря на международный контекст, в своей программной речи в среду Трамп, вероятно, уделит большое внимание проблемам внутри страны.

Президент сталкивается с давлением по поводу доступности жилья, и Трамп хочет компенсировать это, представив "инициативы по снижению стоимости жилья" и "прорекламировав свою экономическую программу, которая вывела США в лидеры мирового экономического роста", заявил представитель Белого дома.

Но Трамп также обратится непосредственно к европейским лидерам. Он "подчеркнет, что Соединенные Штаты и Европа должны оставить позади экономическую стагнацию и политику, которая ее вызвала", - сказал представитель Белого дома.

Недавно президент США пригрозил ввести пошлины против европейских союзников по НАТО, если они не поддержат его попытку взять под контроль Гренландию у Дании. В ответ на это в последние дни в Гренландию были направлены европейские военные.

Датские солдаты высаживаются в порту в Нууке, Гренландия, 18 января 2026 года AP Photo

Эта ситуация вызывает значительную тревогу среди европейских лидеров, которые считают, что попытка взять под контроль арктический остров "хотят они того или нет" подрывает основы НАТО и ставит под угрозу давнюю дружбу, закаленную в огне Второй мировой войны.

В воскресенье Великобритания, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция выпустили совместное заявление, в котором говорится, что действия Трампа в отношении Гренландии создают риск "ухудшить ситуацию" и подрывают трансатлантические отношения. Это одно из самых резких заявлений в адрес Вашингтона за последнее время.

Ряд политиков, включая генсекретаря НАТО Марка Рютте, пытались успокоить страсти. Рютте заявил: "Мы продолжим работать над (решением вопроса о Гренландии), и я с нетерпением жду встречи с ним (Трампом) в Давосе в конце этой недели". Но беспокойство, пришедшее с новым годом, не только не утихло, но и усилилось.

То, что происходит в Давосе, не остается в Давосе

Также стоит вопрос о продолжающейся полномасштабной войне России в Украине, которую Трамп отчаянно пытается завершить.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также лично приедет в Давос, надеется встретиться с Трампом, чтобы подписать новые гарантии безопасности для потенциального соглашения о прекращении огня с Россией. Лидеры стран "Большой семерки" также намерены обсудить ситуацию в Украине.

В состав самой большой делегации Вашингтона в Давосе входят госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер, которые сыграли свою роль в обсуждении ситуации в Украине.

Хотя Белый дом заявил, что никаких двусторонних встреч не запланировано, присутствие Уиткоффа и Кушнера, которые считаются ключевыми участниками любых переговоров с Москвой и Киевом, заставило инсайдеров предположить, что сделка между Трампом и Зеленским будет подписана в Давосе.

Двое мужчин поднимаются по лестнице в Конгресс-центре, где проходит Всемирный экономический форум. Давос, 18 января 2026 года. AP Photo

Вклад в размере 1 миллиарда долларов (863 миллиона евро) гарантирует постоянное членство в возглавляемом Трампом совете, в отличие от трехлетнего назначения, для которого не требуется внесение взносов, согласно заявлению американского чиновника, говорившего на условиях анонимности о уставе, который не был обнародован. Чиновник сказал, что собранные деньги будут использованы для восстановления Газы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение войти в состав совета, сообщил в воскресенье министр иностранных дел Петер Сийярто государственному радио. Орбан является одним из самых ярых сторонников Трампа в Европе.

Иордания, Греция, Кипр и Пакистан заявили в воскресенье, что получили приглашения. Об обращении к ним объявили Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания. Индийский чиновник сообщил о приглашении для Дели. О скольких странах идет речь в общей сложности неясно.

В письмах, разосланных в пятницу мировым лидерам с приглашением стать "членами-учредителями", Трамп заявил, что Совет мира "начнёт новый смелый подход к урегулированию глобальных конфликтов".

Критики утверждают, что создание совета может быть попыткой президента США создать альтернативу ООН, которая будет находиться под личным контролем Трампа.

В числе вопросов, которые волнуют участников форума, - будущее Венесуэлы после стремительной военной операции США, в результате которой был свергнут Николас Мадуро. Это является частью жесткого подхода Трампа к тому, что он называет "задним двором" Америки.

Еще есть Иран: по некоторым сообщениям, Трамп в последнюю минуту отменил вмешательство против режима в Тегеране в связи с его жестким подавлением массовых протестов.

Хотя Вашингтон еще может решить, что время аятоллы у власти подошло к концу, присутствие министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Давосе может означать, что на повестке дня стоят переговоры за кулисами.

"Дом США"— тема для разговоров

Исторически сложилось так, что этот форум был неудобен для Трампа. Его первое выступление в Давосе в 2018 году сопровождалось периодическими возгласами неодобрения. В 2020 году он вернулся с решительным настроем, отвергнув "пророков апокалипсиса" в вопросах климата и экономики.

Трамп покинул свой пост в 2021 году после поражения на перевыборах, но с тех пор вернулся в качестве более напористого президента как на внутренней, так и на международной арене.

Логотип Всемирного экономического форума размещен на окне Конгресс-центра. AP Photo

Давос может оказаться решающим для амбиций Трампа, а тот факт, что у США есть два дома в этом швейцарском городе — один из которых является церковью и известным местом проведения мероприятий — еще раз сигнализирует о намерениях Вашингтона восстановить себя в качестве лидера свободного мира.

Европейские лидеры, участвующие в Давосе, в последнее время столкнулись с беспрецедентным давлением, чтобы ответить на вызов Трампа трансатлантическому альянсу, который на протяжении почти столетия служил основой западного экономического порядка.

Форум в Давосе, также отмечают эксперты, стартует на фоне слабого экономического роста в Европе, постоянной готовности Москвы к военным действиям на восточной границе и вопросов о способности континента защитить себя без полных гарантий безопасности со стороны США.