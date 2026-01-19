Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Форум в Давосе стартует на фоне напряженных отношений между Европой и США

Полицейские идут перед "Домом США" в преддверии ВЭФ в Давосе, 17 января 2026 года.
Полицейские идут перед "Домом США" в преддверии ВЭФ в Давосе, 17 января 2026 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Aleksandar Brezar
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты проходит в тот момент, когда Европа стоит на перепутье в вопросах взаимоотношений с Вашингтоном, своей экономической модели и архитектуры безопасности.

Для большинства завсегдатаев Давоса воскресенье, предшествующее крупнейшему в мире экономическому и политическому саммиту, показалось необычайно насыщенным. По их словам, в этом году Всемирный экономический форум обещает стать историческим.

В спокойном, если не сказать веселом, швейцарском курортном городке все сильнее ощущалось тревожное ожидание: вот-вот мировые лидеры соберутся здесь на встречу, которая почти наверняка обернется фундаментальной переоценкой существующей международной системы.

Все внимание приковано к середине недели, когда президент США Дональд Трамп, как ожидается, впервые за шесть лет примет участие в саммите. Он прибудет сюда на фоне напряженности, вызванной его попытками приобрести Гренландию, угрозами пошлин в адрес европейских союзников и военным вмешательством в Венесуэлу.

Ежегодная встреча политической и деловой элиты проходит в тот момент, когда Европа стоит на перепутье в вопросах, касающихся отношений с Вашингтоном, экономической модели и архитектуры безопасности.

Трамп будет говорить о внутренних проблемах, а европейцы ждут ответов

Несмотря на международный контекст, в своей программной речи в среду Трамп, вероятно, уделит большое внимание проблемам внутри страны.

Президент сталкивается с давлением по поводу доступности жилья, и Трамп хочет компенсировать это, представив "инициативы по снижению стоимости жилья" и "прорекламировав свою экономическую программу, которая вывела США в лидеры мирового экономического роста", заявил представитель Белого дома.

Но Трамп также обратится непосредственно к европейским лидерам. Он "подчеркнет, что Соединенные Штаты и Европа должны оставить позади экономическую стагнацию и политику, которая ее вызвала", - сказал представитель Белого дома.

Недавно президент США пригрозил ввести пошлины против европейских союзников по НАТО, если они не поддержат его попытку взять под контроль Гренландию у Дании. В ответ на это в последние дни в Гренландию были направлены европейские военные.

Датские солдаты высаживаются в порту в Нууке, Гренландия, 18 января 2026 г.
Датские солдаты высаживаются в порту в Нууке, Гренландия, 18 января 2026 года AP Photo

Эта ситуация вызывает значительную тревогу среди европейских лидеров, которые считают, что попытка взять под контроль арктический остров "хотят они того или нет" подрывает основы НАТО и ставит под угрозу давнюю дружбу, закаленную в огне Второй мировой войны.

В воскресенье Великобритания, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция выпустили совместное заявление, в котором говорится, что действия Трампа в отношении Гренландии создают риск "ухудшить ситуацию" и подрывают трансатлантические отношения. Это одно из самых резких заявлений в адрес Вашингтона за последнее время.

Ряд политиков, включая генсекретаря НАТО Марка Рютте, пытались успокоить страсти. Рютте заявил: "Мы продолжим работать над (решением вопроса о Гренландии), и я с нетерпением жду встречи с ним (Трампом) в Давосе в конце этой недели". Но беспокойство, пришедшее с новым годом, не только не утихло, но и усилилось.

То, что происходит в Давосе, не остается в Давосе

Также стоит вопрос о продолжающейся полномасштабной войне России в Украине, которую Трамп отчаянно пытается завершить.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также лично приедет в Давос, надеется встретиться с Трампом, чтобы подписать новые гарантии безопасности для потенциального соглашения о прекращении огня с Россией. Лидеры стран "Большой семерки" также намерены обсудить ситуацию в Украине.

В состав самой большой делегации Вашингтона в Давосе входят госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер, которые сыграли свою роль в обсуждении ситуации в Украине.

Хотя Белый дом заявил, что никаких двусторонних встреч не запланировано, присутствие Уиткоффа и Кушнера, которые считаются ключевыми участниками любых переговоров с Москвой и Киевом, заставило инсайдеров предположить, что сделка между Трампом и Зеленским будет подписана в Давосе.

Двое мужчин поднимаются по лестнице в Конгресс-центре, где проходит Всемирный экономический форум. Давос, 18 января 2026 года.
Двое мужчин поднимаются по лестнице в Конгресс-центре, где проходит Всемирный экономический форум. Давос, 18 января 2026 года. AP Photo

Вклад в размере 1 миллиарда долларов (863 миллиона евро) гарантирует постоянное членство в возглавляемом Трампом совете, в отличие от трехлетнего назначения, для которого не требуется внесение взносов, согласно заявлению американского чиновника, говорившего на условиях анонимности о уставе, который не был обнародован. Чиновник сказал, что собранные деньги будут использованы для восстановления Газы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение войти в состав совета, сообщил в воскресенье министр иностранных дел Петер Сийярто государственному радио. Орбан является одним из самых ярых сторонников Трампа в Европе.

Иордания, Греция, Кипр и Пакистан заявили в воскресенье, что получили приглашения. Об обращении к ним объявили Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания. Индийский чиновник сообщил о приглашении для Дели. О скольких странах идет речь в общей сложности неясно.

В письмах, разосланных в пятницу мировым лидерам с приглашением стать "членами-учредителями", Трамп заявил, что Совет мира "начнёт новый смелый подход к урегулированию глобальных конфликтов".

Критики утверждают, что создание совета может быть попыткой президента США создать альтернативу ООН, которая будет находиться под личным контролем Трампа.

Related

В числе вопросов, которые волнуют участников форума, - будущее Венесуэлы после стремительной военной операции США, в результате которой был свергнут Николас Мадуро. Это является частью жесткого подхода Трампа к тому, что он называет "задним двором" Америки.

Еще есть Иран: по некоторым сообщениям, Трамп в последнюю минуту отменил вмешательство против режима в Тегеране в связи с его жестким подавлением массовых протестов.

Хотя Вашингтон еще может решить, что время аятоллы у власти подошло к концу, присутствие министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Давосе может означать, что на повестке дня стоят переговоры за кулисами.

"Дом США"— тема для разговоров

Исторически сложилось так, что этот форум был неудобен для Трампа. Его первое выступление в Давосе в 2018 году сопровождалось периодическими возгласами неодобрения. В 2020 году он вернулся с решительным настроем, отвергнув "пророков апокалипсиса" в вопросах климата и экономики.

Трамп покинул свой пост в 2021 году после поражения на перевыборах, но с тех пор вернулся в качестве более напористого президента как на внутренней, так и на международной арене.

Логотип Всемирного экономического форума размещен на окне Конгресс-центра.
Логотип Всемирного экономического форума размещен на окне Конгресс-центра. AP Photo

Давос может оказаться решающим для амбиций Трампа, а тот факт, что у США есть два дома в этом швейцарском городе — один из которых является церковью и известным местом проведения мероприятий — еще раз сигнализирует о намерениях Вашингтона восстановить себя в качестве лидера свободного мира.

Европейские лидеры, участвующие в Давосе, в последнее время столкнулись с беспрецедентным давлением, чтобы ответить на вызов Трампа трансатлантическому альянсу, который на протяжении почти столетия служил основой западного экономического порядка.

Форум в Давосе, также отмечают эксперты, стартует на фоне слабого экономического роста в Европе, постоянной готовности Москвы к военным действиям на восточной границе и вопросов о способности континента защитить себя без полных гарантий безопасности со стороны США.

Поделиться Комментарии

