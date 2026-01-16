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Мелони отправилась в Японию укреплять сотрудничество в сферах обороны и инноваций

Джорджа Мелони и Санаэ Такаити в Токио
Джорджия Мелони и Санаэ Такаити в Токио Авторское право  AP
Авторское право AP
By Euronews
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Италия и Япония повышают свои отношения до уровня "особого стратегического партнёрства". Об этом договорились премьер-министры двух стран на встрече в Токио.

По случаю 160-летия дипломатических отношений между Римом и Токио премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправилась с визитом в Японию, где встретилась с главой правительства Санаэ Такаити.

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Цель: повысить уровень отношений двух стран до "особого стратегического партнёрства", укрепить сотрудничество в сфере обороны и торговли, уделив особое внимание важнейшим цепочкам поставок полезных ископаемых, на фоне их стремлений зависимость от Китая и США.

Для Мелони это третий по счёту официальный визит в Японию, который, что примечательно, выпал на день её рождения.

Итальянский премьер подчеркнула наличие крепких личных взаимоотношений, сложившиеся с её коллегой: "Я очень рада быть сегодня в Токио рядом с Такаити. Мы с Санаэ знакомы не так давно, но между нами сразу возникло особое взаимопонимание, и, думаю, эти отношения быстро перерастут в прочную, в том числе личную, дружбу".

Мелони и Такаити - единственные женщины, возглавляющие страны G7. Обе являются лидерами консервативных партий.

Оборона, технологии, проект Gcap

В центре переговоров были оборона и инновации в промышленности. Стороны выразили удовлетворение тем, как реализуется Global Combat Air Programme (Gcap). Это британо-итальяно-японский проект разработки истребителя нового поколения. Он заменит Eurofighter Typhoon для Великобритании и Италии и Mitsubishi F-2 для Японии.

"Gcap — не только проект по усилению обороны, но ещё по укреплению промышленного и технологического потенциала", - пояснила Мелони, подтвердив цель поставить первый военный самолёт в 2035 году. Истребитель-невидимка будет оснащён передовыми датчиками, системами радиоэлектронной борьбы и управления боевыми беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того стороны договорились развивать сотрудничество в космической сфере - между агентствами Asi и Jaza, реализовывать совместные проекты в сферах ИИ, робототехники и полупроводников.

Индо-Тихоокеанский регион и безопасность

Премьеры обсудили и глобальные конфликты - от войны в Украине до кризиса на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В совместной декларации лидеры выразили "решительное неприятие любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или посредством принуждения", с конкретной отсылкой к Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морям.

Мелони и Такаити вновь осудили ядерную программу КНДР и выразили обеспокоенность по поводу её военного сотрудничества с Россией. Такаити приветствовала запланированный визит кораблей Военно-морских сил Италии в Японию до конца года в рамках соглашения Acsa, вступившего в силу в сентябре 2025 года.

Торговля и редкоземельные металлы

Япония - третий по величине торговый партнёр Италии в Азии. Двусторонний товарооборот в 2024 году достиг примерно 11,6 миллиарда долларов (около 10 миллиардов евро). В 2024 году объём итальянских инвестиций в Японию составил 2,36 миллиарда евро, в то время как японские инвестиции в Италию превысили 3,7 миллиарда евро.

Между тем, Япония столкнулась с растущей напряжённостью в отношениях с Китаем из-за Тайваня и поставок редкоземельных элементов. Такаити выступила в защиту Тайваня, что побудило Пекин ужесточить контроль за экспортом важнейших минералов. Китай контролирует примерно 70% мирового производства редкоземельных металлов и более 90% перерабатывающих мощностей.

"Мы согласились с тем, что сотрудничество в целях повышения устойчивости наших важнейших цепочек поставок полезных ископаемых имеет первостепенное значение", - сказал Такаити журналистам.

В своей совместной декларации лидеры выразили "глубокую обеспокоенность по поводу всех форм экономического принуждения и использования нерыночной политики и экспортных ограничений, которые нарушают глобальные цепочки поставок", что касается как экспортного контроля Пекина, так и протекционистской политики Вашингтона при президенте США Дональде Трампе.

Общие интересы в Африке

Сотрудничество распространяется и на третьи регионы, например Африку, где у Италии и Японии "есть два очень схожих проекта взаимодействия". В культурной и экономической плоскости Такаити выразила "благодарность" за успех павильона Италии на Expo в Осаке, а Мелони подтвердила участие Италии в Green Expo 2027 в Йокогаме.

"В сотрудничестве никогда не бывает активной и пассивной стороны. Всегда рождается что-то из совместной работы. Именно это делают Италия и Япония" - , заключила глава итальянского правительства.

Подход Италии основан на её Плане Маттеи для Африки - инициативе стоимостью 5,5 млрд евро, запущенной в январе 2024 года и нацеленной на энергетические, инфраструктурные и горнодобывающие проекты в девяти африканских странах. Этот план назван в честь Энрико Маттеи, основателя энергетического гиганта ENI.

Мелони продолжит своё турне по Азии визитом в Южную Корею, где встретится с президентом Ли Чжэ Мёном.

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