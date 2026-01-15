Япония и Филиппины подписали оборонный пакт, чтобы противостоять "растущей китайской угрозе"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги (слева) и министр иностранных дел Филиппин Тереза Лазаро пожимают друг другу руки в Маниле, четверг, 15 января 2026 года. (AP Photo/Joeal Calupitan)
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги (слева) и министр иностранных дел Филиппин Тереза Лазаро пожимают друг другу руки в Маниле, четверг, 15 января 2026 года. (AP Photo/Joeal Calupitan) Авторское право  Joeal Calupitan/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
По словам японских и филиппинских чиновников, новый пакт поможет обеим странам в реагировании на природные катастрофы, что является общей проблемой, и в участии в миротворческих миссиях ООН, что станет дополнением к совместным боевым учениям.

Япония и Филиппины подписали в четверг оборонный пакт, который позволит вооруженным силам двух стран обмениваться боеприпасами и услугами в рамках совместных усилий, направленных на укрепление сдерживания Китая и повышение готовности к реагированию на стихийные бедствия.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги подписал соглашение о приобретении и перекрестном обслуживании с министром иностранных дел Филиппин Терезой Лазаро на церемонии в Маниле, в ходе которой Япония также объявила о новой помощи Филиппинам в области безопасности и экономического развития.

Соглашение о военной логистике, которое должно быть ратифицировано японскими законодателями, прежде чем оно вступит в силу, является последним ключевым оборонным пактом, заключенным между Японией и Филиппинами в целях углубления их союза в области безопасности.

Оборонный пакт позволит не облагать налогом боеприпасы, топливо, продовольствие и другие предметы первой необходимости, когда их войска проводят совместные учения. Договор заключен на фоне растущей напряженности в отношениях Токио с Китаем, после недавних высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о том, что потенциальные действия Китая против Тайваня могут вызвать вмешательство Японии.

Токио и Манила также имеют отдельные территориальные конфликты с Пекином в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, которые продолжают разгораться и угрожают привлечь на свою сторону США, союзника двух азиатских стран по договору.

По словам японских и филиппинских чиновников, новый пакт поможет обеим странам в реагировании на природные катастрофы, что является общей проблемой, и в участии в миротворческих миссиях ООН, что станет дополнением к совместным боевым учениям.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги (в центре справа) и министр иностранных дел Филиппин Тереза Лазаро (в центре слева) в Маниле, четверг, 15 января, 2 Joeal Calupitan/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

В середине 2024 года обе страны подписали Соглашение о взаимном доступе, которое позволяет размещать войска одной страны на территории другой для проведения совместных и более масштабных боевых учений, включая учения с боевой стрельбой. Соглашение о взаимном доступе вступило в силу в сентябре.

Однако официальные лица обеих стран все еще ведут переговоры по другому соглашению, направленному на повышение безопасности особо конфиденциальной оборонной и военной информации, которой могут обмениваться страны.

В апреле прошлого года, когда тогдашний премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший совместно объявили в Маниле о начале переговоров по Соглашению о приобретении и перекрестном обслуживании, Исиба подчеркнул, что обе страны выступают против "любых попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".

В этом заявлении Исибы прозвучал явный упрек в адрес Китая, хотя он и не назвал эту страну. "Я надеюсь, что наши две страны продолжат тесно сотрудничать для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на верховенстве закона", - сказал Исиба.

При Маркосе, который занял свой пост в 2022 году, китайские корабли и корабли филиппинской береговой охраны все чаще вступали во враждебные столкновения в Южно-Китайском море. Его предшественник, Родриго Дутерте, поддерживал тесные связи с председателем КНР Си Цзиньпином и российским лидером Владимиром Путиным.

Пекин претендует практически на весь водный путь, где он усилил свою береговую охрану и военно-морское присутствие и построил искусственные островные базы, чтобы укрепить свои притязания. Малайзия, Вьетнам, Бруней и Тайвань также вовлечены в длительное территориальное противостояние.

