Власти Эстонии запретили въезд в страну 261 россиянину, воевавшему в Украине, пообещав, что это "только начало".

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что тем, кто совершал злодеяния в Украине, "не место в свободном мире".

Эстония, граничащая с Россией, уже несколько месяцев выступает за введение общеевропейского визового запрета для российских ветеранов войны в Украине и заручилась поддержкой стран Балтии и Северной Европы.

По оценкам министерства, в полномасштабном вторжении участвовало около 1,5 миллиона россиян, примерно половина из них служила на передовой.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что угроза "не теоретическая", добавив, что русские имеют "боевой опыт и военную подготовку и часто могут иметь криминальное прошлое".

Запрет был официально введен на прошлой неделе, а на этоой чиновники объявили о нем в социальных сетях.

"Это только начало, - написал министр иностранных дел Маркус Цахкна на платформе X. - Мы призываем другие страны сделать то же самое".

"Обеспечение ответственности за военные преступления при сохранении безопасности Европы необходимо для справедливого и прочного мира", - отметила на своей странице в X премьер-министр Кристен Михал.

В понедельник этот шаг высоко оценил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который назвал запрет на въезд "необходимой мерой безопасности" и "четким сигналом о том, что безнаказанность не будет терпеться".

Запрет на въезд для российских военнослужащих был введен в тот же день, когда наблюдатель ООН заявил, что прошлый год стал самым смертоносным для гражданского населения Украины с 2002 года, когда Россия вторглась в страну.

Сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара после удара российских войск по Харькову, 13 января 2026 года AP/Ukrainian Emergency Service

По меньшей мере 2 514 гражданских лиц были убиты и 12 142 получили ранения в результате военного насилия в Украине в прошлом году, что на 31% больше по сравнению с 2024 годом и на 70% больше по сравнению с 2023 годом, сообщила Миссия ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине (HRMMU).

По данным миссии, 97% жертв, подтвержденных ею в 2025 году, произошли на подконтрольной украинскому правительству территории в результате атак, предпринятых российскими вооруженными силами.

"Наш мониторинг показывает, что этот рост был вызван не только активизацией боевых действий на линии фронта, но и расширением использования дальнобойного оружия, что подвергло гражданское население по всей стране повышенному риску", - заявил Даниэль Белл, глава HRMMU.