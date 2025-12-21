Президент Бразилии призвал ЕС проявить "политическое мужество" в отношении торговой сделки с МЕРКОСУР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в субботу, что надеется, что масштабное соглашение о свободной торговле между южноамериканским блоком МЕРКОСУР и Европейским союзом будет подписано в январе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу после напряженного саммита ЕС, что подписание будет отложено "на несколько дополнительных недель, чтобы решить некоторые вопросы со странами-членами".

Протесты европейских фермеров и оппозиция со стороны Франции и Италии в пятницу поставили под угрозу срыва соглашение, переговоры по которому ведутся уже более 26 лет.

Представители сельскохозяйственного сектора утверждают, что наплыв дешевого сельскохозяйственного импорта, произведенного в соответствии с более мягкими экологическими и сельскохозяйственными стандартами некоторых южноамериканских стран, окажет на них слишком сильное давление.

Лула сказал другим южноамериканским лидерам, присутствующим на саммите в бразильском городе Фос-ду-Игуаку, расположенном на границе с Аргентиной и Парагваем, что встреча состоялась только потому, что европейские переговорщики ранее дали понять, что в конечном итоге подпишут соглашение, но этого не произошло. Он добавил, что задержка произошла из-за того, что итальянский премьер Джорджа Мелони попросила больше времени.

Для заключения сделки фон дер Ляйен необходима поддержка не менее двух третей стран ЕС. Оппозиция Италии даст Франции достаточно голосов, чтобы наложить вето на подпись фон дер Ляйен.

"Без политической воли и мужества лидеров невозможно завершить переговоры, которые тянутся уже 26 лет", - заявил Лула, который в пятницу разговаривал с Мелони по телефону и получил письмо от руководства ЕС с просьбой заключить соглашение в январе. "Тем временем МЕРКОСУР продолжит работу с другими партнерами".

"Мир стремится заключать сделки с МЕРКОСУР", - добавил бразильский президент. "Многие страны хотят этого. И мы, конечно, сможем завершить сделки, которые не были завершены во время моего председательства (в блоке, которое завершится в конце декабря)".

В случае подписания торговая сделка охватит рынок с населением 780 миллионов человек и четвертью валового внутреннего продукта планеты, а также постепенно снимет пошлины почти на все товары, которыми торгуют два блока.

Торговая сделка поможет 27 странам Европейского союза экспортировать в Латинскую Америку больше автомобилей, машин, вин и спиртных напитков. В свою очередь, это облегчит ввоз в Европу южноамериканского мяса, сахара, риса, меда и соевых бобов.

Франция возглавила оппозицию сделке между ЕС и пятью активными странами МЕРКОСУР - Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Парагваем и Боливией. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг на саммите ЕС, что он не будет поддерживать сделку и в следующем месяце.

Макрон добавил, что он обсуждал с итальянскими, польскими, бельгийскими, австрийскими и ирландскими коллегами возможность отсрочки сделки, чтобы учесть озабоченность фермеров.

Лула утверждает, что Макрон в одиночку не может заблокировать соглашение.