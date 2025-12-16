В Газе под завалами дома нашли тела 45 человек

В городе Газа под обломками разрушенного дома обнаружены останки 45 человек. Операция проводится в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста. Останки были доставлены в Аш-Шифу, центральную больницу сектора Газа.

В службе гражданской обороны в Газе заявили, что удар по многоэтажному жилому дому семьи Абу Рамадан в районе Римал был нанесен через два месяца после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, когда Израиль проводил операцию по спасению заложников, похищенных боевиками.

Родственники погибших палестинцев говорят, что в момент атаки в здании находилось более 100 человек, 94 из которых были убиты, а еще 20 получили ранения.

Гражданская оборона Газы утверждает, что Израиль блокирует въезд тяжелой техники, необходимой для извлечения тел и расчистки завалов.

В конце ноября израильские военные разрешили ввоз оборудования в городе Рафах на юге сектора газа в рамках подготовки ко второй фазе мирного плана, чтобы создать новую гуманитарную зону, предназначенную для приема тысяч палестинцев.