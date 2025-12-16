Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Газе под завалами дома нашли тела 45 человек

Опознание тел может занять годы: еще не все жертвы терактов 11 сентября 2001 года были опознаны.
Опознание тел может занять годы: еще не все жертвы терактов 11 сентября 2001 года были опознаны. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Удар по дому был нанесен в период, когда Израиль проводил операцию по спасению похищенных боевиками ХАМАС заложников.

В городе Газа под обломками разрушенного дома обнаружены останки 45 человек. Операция проводится в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста. Останки были доставлены в Аш-Шифу, центральную больницу сектора Газа.

В службе гражданской обороны в Газе заявили, что удар по многоэтажному жилому дому семьи Абу Рамадан в районе Римал был нанесен через два месяца после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, когда Израиль проводил операцию по спасению заложников, похищенных боевиками.

Родственники погибших палестинцев говорят, что в момент атаки в здании находилось более 100 человек, 94 из которых были убиты, а еще 20 получили ранения.

Related

Гражданская оборона Газы утверждает, что Израиль блокирует въезд тяжелой техники, необходимой для извлечения тел и расчистки завалов.

В конце ноября израильские военные разрешили ввоз оборудования в городе Рафах на юге сектора газа в рамках подготовки ко второй фазе мирного плана, чтобы создать новую гуманитарную зону, предназначенную для приема тысяч палестинцев.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Зеленский говорит о достигнутом прогрессе по многим вопросам после двух дней переговоров в Берлине

Еврокомиссия усиливает давление на Францию из-за сделки с МЕРКОСУР

Пророчества Нострадамуса на 2026 год: король Дональд Трамп, упадок Запада, широкомасштабная война и ИИ