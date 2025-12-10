Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Таиланд и Камбоджа обвиняют друг друга в нарушении перемирия

ФАЙЛ: Пулеметчик на бронетранспортере тайской армии несет вахту в таиландской провинции Так, 12 апреля 2024 г.
ФАЙЛ: Пулеметчик на бронетранспортере тайской армии несет вахту в таиландской провинции Так, 12 апреля 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Сотни тысяч жителей по обе стороны границы вынуждены покинуть свои дома.

После возобновления вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей, более 500 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны границ - 400 тысяч в Таиланде и 100 тысяч в Камбодже.

Мирное соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, продержалось всего два месяца. Глава Белого дома заявил, что ему "придется сделать телефонный звонок".

Тайский фермер Амнат Мипхью говорит: "Почему тайцы и камбоджийцы, которые как братья, воюют? Я не знаю, может, это какой-то конфликт интересов. Есть ли он? Если говорить об этом, то я сейчас заплачу". Пожилой фермер вынужден расположиться в спортзале города Сурин, где собрались 550 человек.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Тайские военные сообщили, что ракеты, выпущенные из Камбоджи, упали в среду утром рядом с больницей. Армия Таиланда заявила также о массированных ударах по 12 тайским позициям в четырех приграничных районах.

В Камбодже утверждают, что тайские истребители F-16 атаковали два района и заявили об обстрелах со стороны Таиланда в трех других районах.

