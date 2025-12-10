Таиланд и Камбоджа обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Сотни тысяч жителей по обе стороны границы вынуждены покинуть свои дома.
После возобновления вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей, более 500 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны границ - 400 тысяч в Таиланде и 100 тысяч в Камбодже.
Мирное соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, продержалось всего два месяца. Глава Белого дома заявил, что ему "придется сделать телефонный звонок".
Тайский фермер Амнат Мипхью говорит: "Почему тайцы и камбоджийцы, которые как братья, воюют? Я не знаю, может, это какой-то конфликт интересов. Есть ли он? Если говорить об этом, то я сейчас заплачу". Пожилой фермер вынужден расположиться в спортзале города Сурин, где собрались 550 человек.
Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Тайские военные сообщили, что ракеты, выпущенные из Камбоджи, упали в среду утром рядом с больницей. Армия Таиланда заявила также о массированных ударах по 12 тайским позициям в четырех приграничных районах.
В Камбодже утверждают, что тайские истребители F-16 атаковали два района и заявили об обстрелах со стороны Таиланда в трех других районах.