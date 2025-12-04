После золота и серебра — оружие: новая кража в суде Стамбула

Вторая кража из здания суда зафиксирована в Турции — всего через несколько дней после громкого скандала с похищением золота и серебра на сумму почти 150 миллионов турецких лир (4,4 миллиона евро) из хранилища суда Бююкчекмедже в Стамбуле. Тогда судебный клерк скрылся с драгоценностями и бежал в Великобританию.

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На этот раз инцидент произошёл на одном из Принцевых островов Стамбула. Из отдела хранения имущества и вещественных доказательств суда Адалара пропали 12 единиц огнестрельного оружия.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что оружие исчезло из хранилища вещественных доказательств Главной прокуратуры на островах. Позднее следователи нашли 3 пистолета, однако поиски оставшихся 9 продолжаются.

По данным властей, сотрудник суда, обозначенный инициалами U.E., был арестован и помещён под стражу в ожидании процесса. Следствие полагает, что он похитил и продал оружие, однако подробности сделки пока не раскрываются.

По словам чиновников, клерк украл огнестрельное оружие и продал его, хотя подробности о том, куда оно попало, пока не разглашаются.

Принцевы острова ( по-турецки Адалар) - это цепь из девяти островов в Мраморном море у побережья Стамбула. Они известны исторической архитектурой и отсутствием автотранспорта, а суд Адалара обслуживает около 15 тысяч постоянных жителей четырёх обитаемых островов. Летом население значительно возрастает за счёт туристов.

Настоящий турецкий Casa de Papel?

Этот случай произошёл на фоне ещё не утихшего скандала вокруг кражи драгоценных металлов из суда Бююкчекмедже.

В конце ноября судебный клерк Эрдал Т. исчез после того, как похитил 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра. Кража была обнаружена, когда другой сотрудник попытался попасть в хранилище и нашёл его пустым.

Вскоре стало известно, что Эрдал Т. бежал в Великобританию. Турецкие прокуроры выдали международный ордер на его арест и добиваются экстрадиции.

Оба инцидента вызвали серьёзную критику в обществе и поставили под сомнение надёжность системы хранения судебных доказательств. В зданиях судов по всей Турции находятся конфискованные ценности на миллиарды лир — от наличных и драгоценных металлов до оружия и наркотиков. Эти предметы должны надежно храниться до тех пор, пока дела не будут завершены, и не будут приняты окончательные юридические решения об их утилизации.

Главная прокуратура Стамбула начала расследование того, как Эрдал Т. смог получить доступ к такому большому количеству драгоценных металлов и вывезти их беспрепятственно.

Министерство юстиции Турции пока не сообщило, планирует ли оно внедрить новые протоколы безопасности после двух краж.