Волна протестов польских фермеров против соглашения МЕРКОСУР, бюрократии ЕС и продовольствия из Украины

Архивное фото: Тракторы с польскими флагами выстроились в ряд, чтобы перекрыть дорогу у немецкой границы в Свецко под Слубицами, Польша, вторник, 19 марта 2024 года.
Архивное фото: Тракторы с польскими флагами выстроились в ряд, чтобы перекрыть дорогу у немецкой границы в Свецко под Слубицами, Польша, вторник, 19 марта 2024 года. Авторское право  Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
By Jakub Dutkiewicz
Опубликовано
Официально беспошлинная торговля с Украиной уже прекращена, и Европейский союз ввел ряд новых правил, чтобы регулировать приток дешевых продуктов питания из Украины.

14 ноября в Польше началась месячная кампания по мобилизации фермеров на массовые акции протеста. Десятки акций уже прошли во многих деревнях и городах. Их становится все больше, и фермеры объявили, что если к их требованиям не прислушаются, то 14 декабря они пойдут маршем на Варшаву. Речь идет о торговых соглашениях ЕС с Украиной и странами МЕРКОСУР.

Редакторы Euronews поговорили с одним из главных организаторов протестов в Польше Витольдом Опилой о требованиях фермеров.

Большая часть нашей беседы с Опилой была посвящена снижению рентабельности сельского хозяйства. Во многих странах Европейского союза себестоимость производства некоторых видов сырья, например зерновых, выше, чем их закупочные цены.

"Речь идет о степени импорта продовольствия из Украины и стран МЕРКОСУР. Почему ЕС сделал свободный рынок, когда речь идет об импортных продуктах?" - говорит Опила. В плохой ситуации на рынке и нерентабельности производства фермеры часто винят приток дешевого продовольствия из таких стран, как Украина, на которое не распространяются стандарты ЕС, например, использование пестицидов или удобрений, которые запрещены в Евросоюзе.

Французские фермеры протестуют против альянса с МЕРКОСУР во вторник, 14 октября 2025 года, возле Эйфелевой башни в Париже.
Французские фермеры протестуют против альянса с Меркосур во вторник, 14 октября 2025 года, возле Эйфелевой башни в Париже. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

"Статьи идут, зерно идет. Так почему же, если Союз заявил, что все это запрещено, потому что это вредно для здоровья и незаконно, почему оно поступает на наши столы и в магазины по извилистому маршруту или прямо из Украины? Мы хотим, чтобы была равная, честная конкуренция. Потому что если мы ввели какие-то стандарты, то пусть они применяются ко всем товарам, которые ввозятся в Польшу", - утверждает Опила.

Официально беспошлинная торговля с Украиной уже прекращена, и Европейский союз ввел ряд новых правил, чтобы регулировать приток дешевых продуктов питания из Украины. Новые правила также требуют, чтобы Украина внедрила все сельскохозяйственные стандарты ЕС к 2028 году.

Фермеры протестуют против бюрократии

"Остановите бюрократию ЕС" - говорят организаторы.

"Фермер - это не секретарь, не бухгалтер и не юрист. Он не должен быть обязан заполнять различные документы и содержать весь этот бюрократический аппарат (...) и для того, чтобы работать, он должен посвящать по крайней мере один или два дня в неделю офису, своим бюрократическим делам".

Опила говорит, что фермер в Польше подчиняется более чем 100 контролирующим органам, а излишняя бюрократия ограничивает возможности бизнеса польских фермеров. "Рынки исчезают, за торговлю рядом с тротуарами штрафуют. Там, где можно торговать, за вход платят большие деньги. Фермер, конечно, должен соблюдать все эти санитарные нормы, что мы и хотим сделать. Но количество бумажной работы и требований затрудняет прямую продажу его продукции населению".

Euronews также взял интервью у сельскохозяйственного активиста, депутата парламента и бывшего заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака, в котором он рассказал о своем отношении к протестам и о своем взгляде на происходящее, в том числе и как фермера.

"Сегодня я воспринимаю этот вид протеста как способ разрядить определенные эмоции. Я понимаю, что нужно указать на ошибку, но когда я смотрю на это [требования протестующих - ред.], что они ошибочны, даже не соответствуют действительности, ну, пожалуйста, покажите мне, как можно вести диалог?" - сказал депутат, имея в виду заявление о том, что в Польшу сейчас поступают дешевые продукты из Украины.

Архивное фото: Лидер Агрунии Михал Колодзейчак принимает участие в акции протеста против повышения цен на газ и удобрения в Варшаве, Польша, среда, 23 февраля 2022 года.
Архивное фото: Лидер партии Agrounia Михал Колодзейчак принимает участие в акции протеста против повышения цен на газ и удобрения в Варшаве, Польша, среда, 23 февраля 2022 года. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Колодзейчак также говорит, что недовольство нынешним правительством затрудняет общение с фермерами, а давние разногласия между сельской местностью и городом продолжают накладывать свой отпечаток:

"Я бы предпочел, чтобы эти деньги, которые должны пойти на субсидии, на компенсации, были использованы, например, на развитие бизнеса, который также может быть в собственности или в совместном владении фермеров".

"Нам нужно развиваться. Невозможно стоять на месте, когда весь мир движется вперед, а мы собираемся стоять на месте и хотим продолжать жить так, как жили в предыдущие годы".

В конце ноября Европейская народная партия (ЕНП) отозвала свое предложение о применении так называемой процедуры "экстренного торможения" в отношении торгового соглашения между Союзом и странами МЕРКОСУР. Применение так называемого "быстрого пути" - процедуры срочности - должно было позволить ускорить утверждение соглашения. Следствием принятия экстренного тормоза в ускоренном темпе стало бы быстрое голосование по соглашению с МЕРКОСУР.

Франция, Польшаи Италия относятся к числу наиболее скептически настроенных стран-членов, они опасаются последствий для своего агропромышленного сектора. Для того чтобы торговое соглашение вступило в силу, за него должны проголосовать не менее 15 стран-членов, представляющих 65% населения ЕС. Сельскохозяйственный сектор является одним из крупнейших критиков соглашения.

Французский парламент также принял резолюцию, призывающую правительство выступить против сделки с МЕРКОСУР.Резолюция была принята 245 голосами "за" и ни одного "против".

Соглашение о партнерстве между ЕС и странами МЕРКОСУР предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. На достижение соглашения, которое в настоящее время находится на стадии ратификации, ушло 25 лет.

