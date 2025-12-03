Волна протестов польских фермеров против соглашения МЕРКОСУР, бюрократии ЕС и продовольствия из Украины

14 ноября в Польше началась месячная кампания по мобилизации фермеров на массовые акции протеста. Десятки акций уже прошли во многих деревнях и городах. Их становится все больше, и фермеры объявили, что если к их требованиям не прислушаются, то 14 декабря они пойдут маршем на Варшаву. Речь идет о торговых соглашениях ЕС с Украиной и странами МЕРКОСУР.

Редакторы Euronews поговорили с одним из главных организаторов протестов в Польше Витольдом Опилой о требованиях фермеров.

Большая часть нашей беседы с Опилой была посвящена снижению рентабельности сельского хозяйства. Во многих странах Европейского союза себестоимость производства некоторых видов сырья, например зерновых, выше, чем их закупочные цены.

"Речь идет о степени импорта продовольствия из Украины и стран МЕРКОСУР. Почему ЕС сделал свободный рынок, когда речь идет об импортных продуктах?" - говорит Опила. В плохой ситуации на рынке и нерентабельности производства фермеры часто винят приток дешевого продовольствия из таких стран, как Украина, на которое не распространяются стандарты ЕС, например, использование пестицидов или удобрений, которые запрещены в Евросоюзе.

Французские фермеры протестуют против альянса с Меркосур во вторник, 14 октября 2025 года, возле Эйфелевой башни в Париже.

"Статьи идут, зерно идет. Так почему же, если Союз заявил, что все это запрещено, потому что это вредно для здоровья и незаконно, почему оно поступает на наши столы и в магазины по извилистому маршруту или прямо из Украины? Мы хотим, чтобы была равная, честная конкуренция. Потому что если мы ввели какие-то стандарты, то пусть они применяются ко всем товарам, которые ввозятся в Польшу", - утверждает Опила.

Официально беспошлинная торговля с Украиной уже прекращена, и Европейский союз ввел ряд новых правил, чтобы регулировать приток дешевых продуктов питания из Украины. Новые правила также требуют, чтобы Украина внедрила все сельскохозяйственные стандарты ЕС к 2028 году.

Фермеры протестуют против бюрократии

"Остановите бюрократию ЕС" - говорят организаторы.

"Фермер - это не секретарь, не бухгалтер и не юрист. Он не должен быть обязан заполнять различные документы и содержать весь этот бюрократический аппарат (...) и для того, чтобы работать, он должен посвящать по крайней мере один или два дня в неделю офису, своим бюрократическим делам".

Опила говорит, что фермер в Польше подчиняется более чем 100 контролирующим органам, а излишняя бюрократия ограничивает возможности бизнеса польских фермеров. "Рынки исчезают, за торговлю рядом с тротуарами штрафуют. Там, где можно торговать, за вход платят большие деньги. Фермер, конечно, должен соблюдать все эти санитарные нормы, что мы и хотим сделать. Но количество бумажной работы и требований затрудняет прямую продажу его продукции населению".

Euronews также взял интервью у сельскохозяйственного активиста, депутата парламента и бывшего заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака, в котором он рассказал о своем отношении к протестам и о своем взгляде на происходящее, в том числе и как фермера.

"Сегодня я воспринимаю этот вид протеста как способ разрядить определенные эмоции. Я понимаю, что нужно указать на ошибку, но когда я смотрю на это [требования протестующих - ред.], что они ошибочны, даже не соответствуют действительности, ну, пожалуйста, покажите мне, как можно вести диалог?" - сказал депутат, имея в виду заявление о том, что в Польшу сейчас поступают дешевые продукты из Украины.

Архивное фото: Лидер партии Agrounia Михал Колодзейчак принимает участие в акции протеста против повышения цен на газ и удобрения в Варшаве, Польша, среда, 23 февраля 2022 года.

Колодзейчак также говорит, что недовольство нынешним правительством затрудняет общение с фермерами, а давние разногласия между сельской местностью и городом продолжают накладывать свой отпечаток:

"Я бы предпочел, чтобы эти деньги, которые должны пойти на субсидии, на компенсации, были использованы, например, на развитие бизнеса, который также может быть в собственности или в совместном владении фермеров".

"Нам нужно развиваться. Невозможно стоять на месте, когда весь мир движется вперед, а мы собираемся стоять на месте и хотим продолжать жить так, как жили в предыдущие годы".

В конце ноября Европейская народная партия (ЕНП) отозвала свое предложение о применении так называемой процедуры "экстренного торможения" в отношении торгового соглашения между Союзом и странами МЕРКОСУР. Применение так называемого "быстрого пути" - процедуры срочности - должно было позволить ускорить утверждение соглашения. Следствием принятия экстренного тормоза в ускоренном темпе стало бы быстрое голосование по соглашению с МЕРКОСУР.

Франция, Польшаи Италия относятся к числу наиболее скептически настроенных стран-членов, они опасаются последствий для своего агропромышленного сектора. Для того чтобы торговое соглашение вступило в силу, за него должны проголосовать не менее 15 стран-членов, представляющих 65% населения ЕС. Сельскохозяйственный сектор является одним из крупнейших критиков соглашения.

Французский парламент также принял резолюцию, призывающую правительство выступить против сделки с МЕРКОСУР.Резолюция была принята 245 голосами "за" и ни одного "против".

Соглашение о партнерстве между ЕС и странами МЕРКОСУР предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. На достижение соглашения, которое в настоящее время находится на стадии ратификации, ушло 25 лет.