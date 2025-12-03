Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В США пьяный енот разгромил винно-водочный магазин и уснул в туалете

Пьяный енот лежит без сознания рядом с туалетом в винном магазине в Ашленде
Пьяный енот лежит без сознания рядом с туалетом в винном магазине в Ашленде Авторское право  Samantha Martin/Hanover County Protection via AP
Авторское право Samantha Martin/Hanover County Protection via AP
By Euronews
Опубликовано
Американский енот пробрался в винно-водочный магазин и явно хлебнул лишнего, после чего устроил там погром и уснул в туалете

Придя утром на работу, сотрудница винно-водочного магазина в городе Ашленде в американском штате Виргиния, обнаружила последствия беспрецедентного по жестокости погрома - весь пол был усыпан разбитыми вдребезги бутылками с отменным алкоголем.

Енот оставил после себя след вандализма, попробовав разные виды алкоголя. Но он успел дойти до туалета.
Енот оставил после себя след вандализма, попробовав разные виды алкоголя. Но он успел дойти до туалета. AP/AP

Детальный осмотр места преступления выявил и злоумышленника. Им оказался енот, провалившийся в магазин через потолочную плитку. Продегустировав широкий ассортимент, он через некоторое время уснул от опьянения на полу в туалете. Животное, по всей видимости, не рассчитало свои силы, смешав разные виды спиртных напитков.

Пьяного енота привезли в приют, чтобы он протрезвел. А когда через несколько часов он пришел в себя, то, шатаясь, вернулся в дикую природу. Хотя тяжелое похмелье, вероятно, еще долго напоминало о себе безобидному и в принципе непьющему животному.

