В США пьяный енот разгромил винно-водочный магазин и уснул в туалете

Придя утром на работу, сотрудница винно-водочного магазина в городе Ашленде в американском штате Виргиния, обнаружила последствия беспрецедентного по жестокости погрома - весь пол был усыпан разбитыми вдребезги бутылками с отменным алкоголем.

Енот оставил после себя след вандализма, попробовав разные виды алкоголя. Но он успел дойти до туалета. AP/AP

Детальный осмотр места преступления выявил и злоумышленника. Им оказался енот, провалившийся в магазин через потолочную плитку. Продегустировав широкий ассортимент, он через некоторое время уснул от опьянения на полу в туалете. Животное, по всей видимости, не рассчитало свои силы, смешав разные виды спиртных напитков.

Пьяного енота привезли в приют, чтобы он протрезвел. А когда через несколько часов он пришел в себя, то, шатаясь, вернулся в дикую природу. Хотя тяжелое похмелье, вероятно, еще долго напоминало о себе безобидному и в принципе непьющему животному.