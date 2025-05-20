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Первая группа из 64 нелегальных мигрантов, 38 гондурасцев и 26 колумбийцев, вернулась в понедельник из Хьюстона (штат Техас) в страны происхождения в рамках новой инициативы администрации Трампа, поощряющей добровольный выезд из США.

В начале мая правительство США предложило выплату в размере 1000 долларов (около 889 евро) тем нелегальным мигрантам, которые решат самостоятельно покинуть страну.

В понедельник министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила, что первый рейс знаменует начало реализации программы "Возвращение домой".

По словам Ноэм, эта акция не является частью обычных действий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), а представляет собой добровольный процесс с оказанием помощи.

В сообщении в своем аккаунте в X Ноэм отметила: "Если вы находитесь в этой стране нелегально, покиньте ее СЕЙЧАС и сохраните возможность вернуться законным путем".

Она добавила: "Если вы этого не сделаете, вас оштрафуют, арестуют, депортируют и никогда не разрешат вернуться".

Участники программы использовали приложение CBP Home для оформления своего отъезда и получили деньги, обещанные для поддержки их возвращения.

По прибытии в Гондурас и Колумбию им также была оказана помощь.

Гондурас предлагает мигрантам программу "Hermano, Hermana, Vuelve a Casa", которая предусматривает предоставление ваучера на 100 долларов (89 евро), помощь с продуктами и трудоустройством.

Колумбийским репатриантам помогали Институт семейного благополучия Колумбии и Департамент социального процветания - агентства, отвечающие за содействие социальной и экономической реинтеграции.

Программа по добровольному возвращению нелегалов в свои страны - часть новой иммиграционной политики Дональда Трампа, которую он проводит с начала второго президентского срока в Белом доме.