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Первая группа нелегальных мигрантов добровольно покинула США, получив финансовую помощь

Первая группа мигрантов добровольно покинула США, получив по тысяче долларов на человека
Первая группа мигрантов добровольно покинула США, получив по тысяче долларов на человека Авторское право AP
Авторское право AP
By Christina ThykjaerEuronews en español
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Администрация Дональда Трампа запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов в начале мая. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в 1000 долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.

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Первая группа из 64 нелегальных мигрантов, 38 гондурасцев и 26 колумбийцев, вернулась в понедельник из Хьюстона (штат Техас) в страны происхождения в рамках новой инициативы администрации Трампа, поощряющей добровольный выезд из США.

В начале мая правительство США предложило выплату в размере 1000 долларов (около 889 евро) тем нелегальным мигрантам, которые решат самостоятельно покинуть страну.

В понедельник министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила, что первый рейс знаменует начало реализации программы "Возвращение домой".

По словам Ноэм, эта акция не является частью обычных действий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), а представляет собой добровольный процесс с оказанием помощи.

В сообщении в своем аккаунте в X Ноэм отметила: "Если вы находитесь в этой стране нелегально, покиньте ее СЕЙЧАС и сохраните возможность вернуться законным путем".

Она добавила: "Если вы этого не сделаете, вас оштрафуют, арестуют, депортируют и никогда не разрешат вернуться".

Участники программы использовали приложение CBP Home для оформления своего отъезда и получили деньги, обещанные для поддержки их возвращения.

По прибытии в Гондурас и Колумбию им также была оказана помощь.

Гондурас предлагает мигрантам программу "Hermano, Hermana, Vuelve a Casa", которая предусматривает предоставление ваучера на 100 долларов (89 евро), помощь с продуктами и трудоустройством.

Колумбийским репатриантам помогали Институт семейного благополучия Колумбии и Департамент социального процветания - агентства, отвечающие за содействие социальной и экономической реинтеграции.

Программа по добровольному возвращению нелегалов в свои страны - часть новой иммиграционной политики Дональда Трампа, которую он проводит с начала второго президентского срока в Белом доме.

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