Президент США не исключил, что может "провести обсуждения" с Мадуро

Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп, президент США
By Farhad Mirmohammadsadeghi
Опубликовано
Дональд Трамп не исключил в воскресенье, что США "могут провести ряд обсуждений" с президентом Венесуэлы, добавив, что “Венесуэла хотела бы поговорить". Николас Мадуро, которому в США предъявлены обвинения в наркотерроризме, заявил, что правительство США "фабрикует войну" против него.

Президент Дональд Трамп не исключил в воскресенье, что США "могут провести ряд обсуждений" с президентом Венесуэлы, добавив, что “Венесуэла хотела бы поговорить".

Когда журналист спросил, что именно Трамп имел в виду под "Мадуро хочет поговорить", тот ответил: "Я поговорю с кем угодно. Посмотрим, что произойдёт".

Правительство Венесуэлы не сразу ответило на запрос агентства Associated Press прокомментировать, является ли это потенциальным дипломатическим шагом. Николас Мадуро, которому в США предъявлены обвинения в наркотерроризме, заявил, что правительство США "фабрикует войну" против него.

За последние недели американские военные нанесли серию ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Как подчёркивают международные наблюдатели, на сегодня Вашингтон не предоставил доказательств того, что эти и другие венесуэльсие суда замешаны в наркотрафике.

Прибытие американского эсминца "Джеральд Р. Форд" и других военных кораблей знаменует переломный момент в операции по борьбе с наркотиками, как утверждает администрация. Белого дома, или в тактике усиления давления на Мадуро, как считают обозреватели.

С появлением "Форда", в операции “Южное копье" задействованы около десятка кораблей ВМС США и около 12 000 моряков и морских пехотинцев. Прибытие авианосца совпало с объявлением военных о нанесении удара по небольшому судну, которое, как они утверждают, перевозило наркотики.

В воскресенье Южное командование Вооруженных сил разместило на сайте X видеозапись, на которой видно, как взрывается лодка. Военные не сразу ответили на запрос АР о предоставлении дополнительной информации. С начала сентября в результате 21 удара США в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана погибли по меньшей мере 83 человека.

Авианосная ударная группа, в состав которой входят эскадрильи реактивных истребителей и эсминцев с управляемыми ракетами, прошла пролив Анегада вблизи Британских Виргинских островов в воскресенье утром, сообщили в ВМС. Командующий ударной группой контр-адмирал Дж. Пол Ланзилотта заявил, что она усилит и без того большое соединение американских военных кораблей, чтобы "защитить безопасность и процветание нашей страны от наркотерроризма в Западном полушарии”.

Адмирал Элвин Холси, курирующий Карибский бассейн и Латинскую Америку, заявил в свою очередь, что американские вооружённые силы “готовы бороться с транснациональными угрозами, которые стремятся дестабилизировать наш регион”.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не признают Мадуро, которого обвиняли в фальсификации результатов прошлогодних выборов, законным лидером Венесуэлы. Рубио назвал правительство Венесуэлы “перевалочной организацией”, которая открыто сотрудничает с наркоторговцами. Рубио заявил в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, что Госдепартамент намерен объявить "Картель солнц" иностранной террористической организацией. Рубио заявил, что картель возглавляет Мадуро и другие высокопоставленные члены его правительства.

Кроме того американские военные проводят учения в Тринидаде и Тобаго и Панаме. В Тринидаде и Тобаго, который находится всего в 11 километрах от Венесуэлы, войска начали “учения”, которые продлятся большую часть недели, заявили американские чиновники. Министр иностранных дел Шон Соберс назвал совместные учения вторыми за месяц и заявил, что они направлены на борьбу с насильственными преступлениями в островном государстве, которое стало перевалочным пунктом для поставок наркотиков в Европу и Северную Америку.

В учениях примут участие морские пехотинцы из 22-го экспедиционного корпуса, которые находятся на борту кораблей ВМС США вот уже несколько месяцев патрулирующих у берегов Венесуэлы.

В Каракосе учения назвали "актом агрессии". В воскресенье здесь не прокомментировали прибытие авианосца.

Тем временем министр обороны Дэн Дрисколл заявил в воскресенье, что американские войска проходят подготовку в Панаме, подчеркнув растущее внимание администрации к Латинской Америке. “Мы возобновляем работу нашей школы джунглей в Панаме. Мы будем готовы действовать в соответствии со всеми требованиями Трампа и министра обороны Пита Хегсета”, - сказал он в эфире CBS.

По мнению ряда экспертов, эсминец "Джеральд Р. Форд" не подходит для борьбы с картелями, но может стать эффективным инструтментом запугивания Николаса Мадуро в попытке заставить его уйти в отставку.

Правительство Венесуэлы недавно объявило о “массовой” мобилизации войск и гражданского населения для защиты от возможных нападений США. Мадуро и другие официальные лица социалистической партии Венесуэлы также приняли участие в митингах в эти выходные, чтобы поддержать создание местных комитетов, которые будут отвечать за увеличение числа членов социалистической партии Венесуэлы и продвижение политики партии.

