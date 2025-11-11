Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Самый большой презерватив Германии выставили перед Бранденбургскими воротами

Гигантская спираль и презерватив перед Бранденбургскими воротами
Гигантская спираль и презерватив перед Бранденбургскими воротами Авторское право  Deutsche Stiftung Weltbevolkerung (DSW)
Авторское право Deutsche Stiftung Weltbevolkerung (DSW)
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Презерватив XXL у Бранденбургских ворот. С помощью эффектной кампании Немецкий фонд народонаселения (DSW) привлекает внимание к проблеме нехватки контрацептивов во всем мире.

Шесть метров в высоту и ни сантиметра меньше: на Парижской площади у Бранденбургских ворот красуется презерватив размера XXL, а рядом с ним - противозачаточная спираль такого же размера. Инсталляция была создана Немецким фондом народонаселения мира (DSW), организацией, выступающей за право женщин на выбор контрацепции.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Фонд хочет привлечь внимание к тому факту, что более 250 миллионов женщин по всему миру не имеют доступа к контрацептивам. Это означает, что у них нет возможности свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, пишет DSW в пресс-релизе.

"Симптоматичным является тот факт, что в настоящее время в Бельгии хранятся контрацептивы на сумму 9,7 миллиона долларов США", — поясняют в фонде. Как сообщал Euronews, запасы будут уничтожены по требованию правительства США.

Гигантская спираль и презерватив перед Бранденбургскими воротами, Берлин, 11/11/2025
Гигантская спираль и презерватив перед Бранденбургскими воротами, Берлин, 11/11/2025 Deutsche Stiftung Weltbevolkerung (DSW)

"Во всем мире ультраконсервативные силы все чаще ставят под сомнение право на самоопределение, особенно для женщин", — говорит Люди Шлагетер, представитель фонда.

Остановка работы USAID (Агентство США по международному развитию) привело к потере 600 миллионов долларов США, изначально выделяемых на работу по планированию семьи, в том числе на закупку презервативов.

Правительство Германии также сократило финансирование в этой сфере: в бюджете на 2024 год Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА) было выделено 42,5 миллиона евро. К 2026 году эта цифра снизится до 28,4 миллиона евро.

В прошлом году благодаря ЮНФПА во всем мире было предотвращено 659 000 нежелательных беременностей. Более полумиллиона женщин и молодых людей получили доступ к услугам здравоохранения и половому воспитанию.

Между тем инсталляция была демонтирована.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Уничтожен ли склад американских контрацептивов в Бельгии?

Доступ к контрацептивам: какие страны лидируют в ЕС?

Португальские войска готовятся к миссии ООН в ЦАР