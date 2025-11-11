Самый большой презерватив Германии выставили перед Бранденбургскими воротами

Презерватив XXL у Бранденбургских ворот. С помощью эффектной кампании Немецкий фонд народонаселения (DSW) привлекает внимание к проблеме нехватки контрацептивов во всем мире.
Шесть метров в высоту и ни сантиметра меньше: на Парижской площади у Бранденбургских ворот красуется презерватив размера XXL, а рядом с ним - противозачаточная спираль такого же размера. Инсталляция была создана Немецким фондом народонаселения мира (DSW), организацией, выступающей за право женщин на выбор контрацепции.
Фонд хочет привлечь внимание к тому факту, что более 250 миллионов женщин по всему миру не имеют доступа к контрацептивам. Это означает, что у них нет возможности свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, пишет DSW в пресс-релизе.
"Симптоматичным является тот факт, что в настоящее время в Бельгии хранятся контрацептивы на сумму 9,7 миллиона долларов США", — поясняют в фонде. Как сообщал Euronews, запасы будут уничтожены по требованию правительства США.
"Во всем мире ультраконсервативные силы все чаще ставят под сомнение право на самоопределение, особенно для женщин", — говорит Люди Шлагетер, представитель фонда.
Остановка работы USAID (Агентство США по международному развитию) привело к потере 600 миллионов долларов США, изначально выделяемых на работу по планированию семьи, в том числе на закупку презервативов.
Правительство Германии также сократило финансирование в этой сфере: в бюджете на 2024 год Фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА) было выделено 42,5 миллиона евро. К 2026 году эта цифра снизится до 28,4 миллиона евро.
В прошлом году благодаря ЮНФПА во всем мире было предотвращено 659 000 нежелательных беременностей. Более полумиллиона женщин и молодых людей получили доступ к услугам здравоохранения и половому воспитанию.
Между тем инсталляция была демонтирована.