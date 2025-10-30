Трамп заявил, что США возобновят испытания ядерного оружия впервые за 30 лет

Президент Дональд Трамп садится в самолет Air Force One в международном аэропорту Гимхэ в Пусане, Южная Корея, четверг, 30 октября 2025 г., направляясь на объединенную базу Эндрюс, штат Мэриленд (AP Photo/Mark
Президент Дональд Трамп садится в самолет Air Force One в международном аэропорту Гимхэ в Пусане, Южная Корея, четверг, 30 октября 2025 г., направляясь на объединенную базу Эндрюс, штат Мэриленд (AP Photo/Mark Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Jeremiah Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
Президент США заявил, что изменения необходимы, потому что другие страны проводят испытания своего оружия. Россия недавно объявила о многочисленных испытаниях.

Президент США Дональд Трамп объявил, что США возобновят испытания ядерного оружия впервые за три десятилетия, заявив, что это будет сделано "на равных" с Россией и Китаем.

Сейчас "подходящее" время", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, направляясь в Вашингтон вскоре после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Трамп впервые сделал это заявление в социальных сетях перед встречей с Си, подчеркнув, что это связано с другими".

"Из-за программ испытаний других стран я поручил Военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях", - говорится в его сообщении на сайте Truth Social. "Этот процесс начнется немедленно".

Гонка ядерных вооружений возобновилась?

Заявление Трампа прозвучало после того, как на этой неделе президент России Владимир Путин сообщил об испытания нового подводного беспилотника с атомным двигателем и ядерным зарядом, а также новой крылатой ракеты с ядерным зарядом.

Хотя Трамп не упомянул в своем посте о российских испытаниях, американский лидер упомянул о ядерных запасах, контролируемых Си и Путиным, сказав: "Россия занимает второе место, а Китай - далекое третье, но в течение 5 лет будет на одном уровне".

В 2023 году Путин подписал закон, отменяющий ратификацию Россией глобального запрета на ядерные испытания, который, по мнению Москвы, был необходим для того, чтобы поставить Россию в один ряд с США.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый в 1996 году и запрещающий любые ядерные взрывы в любой точке мира, был подписан президентом Биллом Клинтоном, но так и не был ратифицирован Сенатом.

В 2023 году Россия заявила, что возобновит испытания своего ядерного оружия только в том случае, если Вашингтон сделает это первым.

