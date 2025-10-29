КНДР провела испытания крылатых ракет за день до визита Трампа в Южную Корею

Северная Корея провела успешное испытание крылатой ракеты морского базирования. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР. Испытания прошли накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею.

Государственное агентство ЦТАК указало, что "крылатые ракеты, усовершенствованные для запуска с корабля, были запущены вертикально и пролетели более 7800 секунд по заданному маршруту над Желтым морем, поразив цель".

Заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии КНДР после проведенных испытаний заявил о "важных успехах в практической реализации ядерных сил".

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Сеул и Вашингтон анализируют инцидент, и подтвердил, что они способны на "решительный ответ" в случае провокации со стороны Северной Кореи.

Последнее испытание ракет произошло в тот момент, когда Трамп направлялся из Японии в Южную Корею для переговоров со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Выступая на борту президентского самолета по пути в Южную Корею, Трамп, как показалось журналистам, казалось, преуменьшил значение последнего ракетного испытания Пхеньяна. "Он запускает ракеты десятилетиями, верно?" - сказал Трамп.

Во время своей первой поездки в Азию после возвращения в Белый дом в январе Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Выступая в среду в южнокорейском городе Кёнчжу, Трамп заявил, что он и Ким, с которым он встречался три раза во время своего предыдущего президентского срока, "очень хорошо ладят".

"Нам просто не удалось согласовать время встречи",- сказал он, объясняя, почему встреча на этой неделе не состоялась.

Северная Корея публично не комментировала желание Трампа встретиться. Однако в прошлом месяце Ким заявил, что его страна не возобновит переговоры с США, если Вашингтон не откажется от требования о денуклеаризации Северной Кореи.

Под руководством Кима Северная Корея стала теснее сотрудничать с Россией, направив РФ тысячи военнослужащих для участия в полномасштабной войне против Украины.