Польша вновь подняла истребители в небо

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в возду на фоне активности российской армии над территорией Украины, сообщает польское оперативное командование.

Уточняется, что около 5 часов утра по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

Варшава уточняет, что операция носила превентивный характер и была направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства. Польское агентство аэронавигационного обслуживания сообщило, что "в связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были временно закрыты".

Ограничения действовали около пяти часов - до окончания операции.