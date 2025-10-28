Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Жертвами авиакатастрофы в Кении стали 11 человек

Официальные лица осматривают место крушения самолета недалеко от Диани, Кения, 28 октября 2025 года
By Euronews
Опубликовано
В Кении потерпел катастрофу самолет с туристами из Европы. Все находившиеся на борту погибли.

В Кении потерпел крушение небольшой самолет, перевозивший иностранных туристов. Авиакомпания Mombasa Air Safari сообщила, что на борту находились одиннадцать человек - кенийский пилот, восемь граждан Венгрии и два пассажира из Германии. Все они погибли.

Самолет, направлявшийся в национальный заповедник Масаи Мара, по словам властей, упал в холмистой и лесистой местности, примерно в 40 километрах от взлетно-посадочной полосы города Диани.

Правоохранительные органы выясняют причины крушения. Известно, что во время катастрофы был сильный дождь. Очевидцы рассказали, что слышали громкий взрыв. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Авиакомпания Mombasa Air Safari выразила соболезнования родным и близким погибших и отметила, что полностью сотрудничает со следствием.

Заповедник Масаи-Мара является одним из самых популярных туристических направлений Кении и занимает площадь около 1510 квадратных километров.

