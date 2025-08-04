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Компания Eurostar отменила по меньшей мере 16 железнодорожных рейсов в связи с техническим инцидентом, из-за чего пассажиры, направлявшиеся в Париж и обратно, были вынуждены пересмотреть свои планы. Задержки ожидаются до конца дня.

Французская железнодорожная компания SNCF уведомила о перебоях в подаче электроэнергии в районе Мусси на северо-востоке страны, что привело к закрытию важнейшего участка железнодорожной сети к северу от столицы.

Несколько поездов Eurostar, курсирующих между Парижем и Лондоном, Брюсселем и Амстердамом, не последовали по своим маршрутам. Ещё два поезда на линии Париж-Брюссель вернулись на станции отправления.

Сбой в электроснабжении впервые произошёл около 8 часов утра, и, как сообщается, для устранения неполадок требуется "капитальный ремонт". Журналисты Euronews выяснили, что также задержки коснулись поездов, следующих в главный аэропорт французской столицы Шарль де Голль и из него.

Пассажиры могут "бесплатно обменять свои билеты или потребовать полного возврата денег", сказал представитель Eurostar, но путешественникам рекомендуется отложить поездку, если это возможно.

Пассажиры перед посадкой на поезд Eurostar на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, 7 марта 2025 года AP/Frank Augstein

В онлайн-расписании Eurostar указано, что шесть поездов из Лондона в Париж были задержаны, некоторые - на два часа, а ещё пять - отменены.

Масштабные перебои на одном из самых оживлённых международных железнодорожных маршрутов Европы происходят в самый разгар летнего туристического сезона.

Ни Eurostar, ни SNCF не назвали причину отключения электричества.

В июне пассажиры Eurostar столкнулись с многочисленными задержками и отменами рейсов после того, как во Франции на ж/д путях погибли два человека, а позже недалеко от Лилля были украдены кабели.

В марте транспортный коллапс случился, когда на парижском вокзале Гар дю Нор нашли неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны.

А в июле прошлого года SNCF приостанавливала движение поездов на своих скоростных линиях из-за серии поджогов. Пострадали около 800 000 пассажиров.