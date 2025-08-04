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Поезда Eurostar в Париж и обратно отменили из-за отключения электричества

Пассажиры реагируют на вокзале Сент-Панкрас на новость о приостановке обслуживания Eurostar в Париж, 7 марта 2025 г.
Пассажиры реагируют на вокзале Сент-Панкрас на новость о приостановке обслуживания Eurostar в Париж, 7 марта 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
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В разгар летнего турсезона начались масштабные сбои в движении поездов на одном из самых загруженных международных ж/д маршрутов Европы.

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Компания Eurostar отменила по меньшей мере 16 железнодорожных рейсов в связи с техническим инцидентом, из-за чего пассажиры, направлявшиеся в Париж и обратно, были вынуждены пересмотреть свои планы. Задержки ожидаются до конца дня.

Французская железнодорожная компания SNCF уведомила о перебоях в подаче электроэнергии в районе Мусси на северо-востоке страны, что привело к закрытию важнейшего участка железнодорожной сети к северу от столицы.

Несколько поездов Eurostar, курсирующих между Парижем и Лондоном, Брюсселем и Амстердамом, не последовали по своим маршрутам. Ещё два поезда на линии Париж-Брюссель вернулись на станции отправления.

Сбой в электроснабжении впервые произошёл около 8 часов утра, и, как сообщается, для устранения неполадок требуется "капитальный ремонт". Журналисты Euronews выяснили, что также задержки коснулись поездов, следующих в главный аэропорт французской столицы Шарль де Голль и из него.

Пассажиры могут "бесплатно обменять свои билеты или потребовать полного возврата денег", сказал представитель Eurostar, но путешественникам рекомендуется отложить поездку, если это возможно.

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Пассажиры перед посадкой на поезд Eurostar на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, 7 марта 2025 года
Пассажиры перед посадкой на поезд Eurostar на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, 7 марта 2025 года AP/Frank Augstein

В онлайн-расписании Eurostar указано, что шесть поездов из Лондона в Париж были задержаны, некоторые - на два часа, а ещё пять - отменены.

Масштабные перебои на одном из самых оживлённых международных железнодорожных маршрутов Европы происходят в самый разгар летнего туристического сезона.

Ни Eurostar, ни SNCF не назвали причину отключения электричества.

В июне пассажиры Eurostar столкнулись с многочисленными задержками и отменами рейсов после того, как во Франции на ж/д путях погибли два человека, а позже недалеко от Лилля были украдены кабели.

В марте транспортный коллапс случился, когда на парижском вокзале Гар дю Нор нашли неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны.

А в июле прошлого года SNCF приостанавливала движение поездов на своих скоростных линиях из-за серии поджогов. Пострадали около 800 000 пассажиров.

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