США вводят "масштабные" санкции против крупнейших нефтяных корпораций России - "Роснефть" и "Лукойл"

США вводят "масштабные" санкции против двух крупнейших нефтяных корпораций России: "Роснефть" и "Лукойл", а также десятков дочерних компаний. Об этом заявил в среду вечером президент Дональд Трамп на встрече в Блом доме с генеральным секретарем НАТО.
Трамп выразил надежду, что это решение поможет Владимиру Путину "проявить благоразумие" и завершить войну в Украине.
Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" были введены после нескольких месяцев двухпартийного давления на Трампа с целью принять ощутимые меры в отношении российской нефтяной отрасли.
Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что при постоянном давлении удастся усадить президента РФ за стол переговоров и договориться о прекращении огня. На переговорахв Белом доме шла речь о поставках оружия в Украину, которые финансируются Канадой и странами-членами ЕС.
При этом, несмотря на запрос президента Украины предоставить ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", Дональд Трамп выразил в этом сомнение, поскольку на обучение украинских военных их использованию, потребуется "минимум шесть месяцев или даже год".
О санкциях в отношении "Роснефти" и "Лукойла" было объявлено через день после того, как Трамп отказался от встречи с президентом РФ в Будапеште, назвав её "напрасной".
В среду Россия подвергла массированным авиаудару крупные города Украины, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, включая детей.