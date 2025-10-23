США вводят "масштабные" санкции против крупнейших нефтяных корпораций России - "Роснефть" и "Лукойл"

США вводят "масштабные" санкции против двух крупнейших нефтяных корпораций России: "Роснефть" и "Лукойл", а также десятков дочерних компаний. Об этом заявил в среду вечером президент Дональд Трамп на встрече в Блом доме с генеральным секретарем НАТО.

Трамп выразил надежду, что это решение поможет Владимиру Путину "проявить благоразумие" и завершить войну в Украине.

Это масштабные санкции, санкции в отношении нефти. Две крупнейшие нефтяные компании, одни из крупнейших в мире, они российские и добывают много нефти. <br>Надеюсь, это подтолкнет его (Владимира Путина - прим.ред.), надеюсь, он облагоразумится. И, надеюсь, Зеленский тоже облагоразумится. Знаете, нужны двое, чтобы танцевать танго, мы это выяснили. Они ненавидят друг друга. Эти два человека ненавидят друг друга, ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой (обращается к Марку Рютте - прим.ред.), и это усложняет ситуацию больше, чем должно Дональд Трамп президент США

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" были введены после нескольких месяцев двухпартийного давления на Трампа с целью принять ощутимые меры в отношении российской нефтяной отрасли.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что при постоянном давлении удастся усадить президента РФ за стол переговоров и договориться о прекращении огня. На переговорахв Белом доме шла речь о поставках оружия в Украину, которые финансируются Канадой и странами-членами ЕС.

При этом, несмотря на запрос президента Украины предоставить ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк", Дональд Трамп выразил в этом сомнение, поскольку на обучение украинских военных их использованию, потребуется "минимум шесть месяцев или даже год".

О санкциях в отношении "Роснефти" и "Лукойла" было объявлено через день после того, как Трамп отказался от встречи с президентом РФ в Будапеште, назвав её "напрасной".

В среду Россия подвергла массированным авиаудару крупные города Украины, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, включая детей.