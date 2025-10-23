Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Украина, конкурентоспособность, климат: лидеры ЕС съехались на саммит в Брюсселе

Председатель Евросовета Антониу Кошта беседует с председателем Европарламента Робертой Метсолой на саммите в Брюсселе. 23 октября 2025 года
Председатель Евросовета Антониу Кошта беседует с председателем Европарламента Робертой Метсолой на саммите в Брюсселе. 23 октября 2025 года Авторское право  AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Авторское право AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
By Gregoire Lory & Amandine Hess
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Главы государств и правительств ЕС обсудят использование замороженных активов России для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро.

Главы государств и правительств стран ЕС съехались в Брюссель на встречу, где, как ожидается, подтвердят свою поддержку Украины. В преддверии открытия саммита ЕС 27 стран-членов приняли новый пакет санкций против Москвы.

"Мы уже одобрили 19-й пакет санкций, направленных против теневого флота, банковского и энергетического секторов России. И сегодня, на заседании Европейского совета, мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы", — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Председатель Европейского совета надеется, что 27 стран-членов ЕС достигнут соглашения о предоставлении Киеву кредита в размере 140 миллиардов евро. Для этого, в частности, потребуется убедить Бельгию. Страна владеет большей частью российских активов через компанию Euroclear, и премьер-министр королевства выдвинул свои условия одобрения кредита

"Я хочу полного взаимного распределения рисков, потому что они очень велики. Мы столкнемся с огромными претензиями. Так что если вы хотите это сделать, нам придется действовать сообща", — заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер с премьер-министрами Нидерландов Диком Схоофом и Хорватии Андреем Пленковичем на саммите в Брюсселе. 23 октября 2025 года
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер с премьер-министрами Нидерландов Диком Схоофом и Хорватии Андреем Пленковичем на саммите в Брюсселе. 23 октября 2025 года AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

"Использование российских активов — лучшее решение, морально оправданное, поскольку Россия напала на Украину. Альтернативы включают использование бюджетов европейских стран или создание совместного долгового инструмента", — заявил по прибытии премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин добавил, что Дублин выступит согарантом репарационного кредита для Украины, несмотря на военный нейтралитет Ирландии.

Со своей стороны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет позже и, как ожидается, не подпишет никаких документов, касающихся Украины.

Накануне саммита США объявили о новых санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла". "Мы ждали этого, дай Бог, это сработает", — заявил президент Украины Владимир Зеленский по прибытии на саммит ЕС.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас также приветствовала решение США: "Наше согласие — важный знак силы".

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыли на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыли на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября 2025 года AP Photo/Francois Walschaerts

Климат, конкурентоспособность и жильё

Если во Украине наметился консенсус, то вопрос климатических целей и достижения углеродной нейтральности, как ожидается, продолжит вызывать разногласия в блоке, в то время как лидеры продолжают настаивать на упрощении и дерегулировании для повышения конкурентоспособности ЕС.

""Зелёный" переход согласован в рамках целей климатической нейтральности к 2050 году, но этот "зелёный" переход должен гарантировать, что он не подорвёт конкурентоспособность европейской промышленности и социальную сплочённость. Я думаю, что ключевое слово, которое нам нужно сохранить, — это слово "гибкость", — заявил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Также будет обсуждаться запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Накануне саммита канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, неоднократно критиковавшие законодательство ЕС по этому вопросу, встретились, чтобы обсудить будущее автомобильной промышленности.

Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября 2025 года
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября 2025 года AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Впервые лидеры ЕС также обсудят жилищный кризис, несмотря на ограниченные полномочия Брюсселя в этом вопросе. В период с 2010 по 2023 год цены на недвижимость в блоке выросли на 48%, а арендная плата — на 22%.

Хотя Китай прямо не фигурирует в сегодняшней повестке дня, лидеры могли бы обсудить новые меры Пекина по контролю за экспортом редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для цифрового и "зеленого" перехода, а также для обороны ЕС.

"Мы не хотим чрезмерно зависеть от Китая. Мы хотим, чтобы они применяли к европейскому рынку те же правила, что и мы к их рынку", — заявил по прибытии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

