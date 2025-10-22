Брюссельский столичный регион: 500 дней без правительства

Вот уже 500 дней Брюссельский столичный регион Бельгии остается без правительства. В королевстве помнят 2010-2011 годы. Тогда Бельгия установила мировой рекорд по длительности формирования федерального правительства - на это потребовался 541 день.

В Брюсселе региональные выборы состоялись в июне прошлого года. Но до сих пор политическим партиям не удается создать коалицию. В региональном парламенте 89 мест, которые делят 14 политических партий.

Франкоязычные и нидерландоязычные партии, а также партии разного политического спектра не в состоянии договориться по целому ряду ключевых вопросов или вообще отказываются вести переговоры друг с другом.

Из-за этого регион не может утвердить новый бюджет. Кризис сказывается практически на всех сферах. Строительные и инфраструктурные проекты заморожены. Общественный транспорт и больницы работают в ожидании инвестиций.

Волонтерские организации вынуждены затягивать пояса, а бизнес находится в затруднительном положении.