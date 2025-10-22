Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Брюссельский столичный регион: 500 дней без правительства

Брюссельский регион все еще остается без правительства
Брюссельский регион все еще остается без правительства Авторское право  European Union, 2025
Авторское право European Union, 2025
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Выборы в Брюссельском столичном регионе состоялись в июне прошлого года. Но до сих пор политическим партиям не удается создать коалицию.

Вот уже 500 дней Брюссельский столичный регион Бельгии остается без правительства. В королевстве помнят 2010-2011 годы. Тогда Бельгия установила мировой рекорд по длительности формирования федерального правительства - на это потребовался 541 день.

В Брюсселе региональные выборы состоялись в июне прошлого года. Но до сих пор политическим партиям не удается создать коалицию. В региональном парламенте 89 мест, которые делят 14 политических партий.

Франкоязычные и нидерландоязычные партии, а также партии разного политического спектра не в состоянии договориться по целому ряду ключевых вопросов или вообще отказываются вести переговоры друг с другом.

Из-за этого регион не может утвердить новый бюджет. Кризис сказывается практически на всех сферах. Строительные и инфраструктурные проекты заморожены. Общественный транспорт и больницы работают в ожидании инвестиций.

Волонтерские организации вынуждены затягивать пояса, а бизнес находится в затруднительном положении.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Бельгийские бездомные тянут жребий за место в приюте

Сенат США снова отклонил законопроект о финансировании правительства

Переназначенный премьер-министром, Себастьен Лекорню огласил состав своего второго правительства