"Нет королям": в США вновь прошли массовые акции протеста против политики Трампа

"Нет авторитарной политике Трампа и необузданной коррупции". Миллионы людей вышли в субботу на улице многих американских городов в знак протеста против политики администрации Дональда Трама.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Организаторы заявили о более чем 2700 митингах, наиболее крупные из которых прошли в Вашингтоне, на Таймс-сквере в Нью-Йорке, Грант-парке в Чикаго и парке Бостон-Коммон в Бостоне.

Участники держали в руках национальные флаги и плакаты с надписями: "Нет королям", "Миллиардеры убивают США", "Демократия, а не монархия", "Сопротивляйтесь фашизму", "Нет ничего более патриотичного, чем протест".

В нескольких штатах для обеспечения правопорядка была мобилизована Национальная гвардия, однако протесты проходили мирно, в них приняли участие как пожилые люди, так и целые семьи с детьми.

К акциям протеста присоединились многие видные политики-демократы. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в Вашингтоне, заявив: "Мы здесь не потому, что ненавидим Америку, мы здесь потому, что любим Америку".

Нынешние протесты отражают растущую обеспокоенность многих американцев авторитарными тенденциями в политике нынешней администрации.

С момента возвращения в Белый дом Трамп расширил сферу президентских полномочий, используя указы для частичного роспуска федерального правительства и развертывания войск Национальной гвардии в городах США для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, несмотря на возражения губернаторов штатов.

Его также обвиняют в давлении на правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности его предполагаемых врагов.

Демонстранты в надувных костюмах на Пенсильвания-авеню во время протеста «Нет королям» в Вашингтоне, суббота, 18 октября 2025 года. AP Photo/Jose Luis Magana

Сам Трамп заявил, что его действия необходимы для восстановления страны, находящейся в кризисе, и назвал "истерикой" обвинения в том, что он ведёт себя как диктатор.

В Республиканской партии демонстрации назвали митингами "Ненависти к Америке".

Сам Трамп во время протестов находился в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

"Они говорят, что называют меня королем. Но я не король", — сказал Трамп в интервью Fox News, вышедшем в эфир ранним утром в пятницу.

Толпы собрались на протест «Нет королям», суббота, 18 октября 2025 года, в Вашингтоне. AP Photo/Allison Robbert

При этом Трамп откликнулся на протесты в своей соцсети Truth Social, опубликовав сгенерированное ИИ видео, в котором он поливает протестующих грязью с истребителя. Он также сделал репост ролика вице-президента Джей Ди Вэнса, в котором лидеры демократов Чак Шумер и Нэнси Пелоси преклоняют колено перед Трампом в образе монарха.

Европейцы организуют акции солидарности

Ранее в тот же день на акции солидарности собрались сотни людей в крупных городах Европы.

В европейских митингах участвовали в основном американские граждане, живущие за границей.

Люди демонстрируют флаг США и плакат «Нет королям» во время протеста за демократию и против Трампа у посольства США в Берлине, 18 октября 2025 года. AP Photo/Markus Schreiber

Несколько сотен человек вышли на митинг в Мадриде, организованном «Демократами за границей».

В Хельсинки один из протестующих сказал: «Многие мои европейские друзья просто не хотят сейчас посещать США, потому что они обеспокоены тем, что может случиться, если они приедут», добавив: «Я думаю, что США заняли очень, очень плохую позицию на мировой арене, и я считаю, что это из-за администрации Трампа».

На некоторых плакатах было написано: «Нет королям», «Нет фальшивым королям», «Нет королям, нет олигархам, нет фашизму», «Нет королям, кроме Bad Bunny» и «Трамп, перестань прижиматься к Путину, как собака!»

Мужчина с плакатом в поддержку Трампа спорит с участниками протеста «Нет королям», организованного гражданами США, живущими в Португалии, в центре Лиссабона, 18 октября 2025 года. AP Photo/Armando Franca

Подобные демонстрации также прошли в Берлине, Лиссабоне, Риме и Париже. Белинда Маллиникс, американка, живущая в Париже, которая пришла на митинг в костюме Статуи Свободы, сказала: «Меня очень волнуют люди, которых разлучили с семьями, семьи, разорванные на части, дети, которых связывают пластиковыми стяжками, эти незаконные действия ICE, это меня очень беспокоит».