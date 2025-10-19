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"Нет королям": в США вновь прошли массовые акции протеста против политики Трампа

Толпы проходят мимо Мемориала Линкольна во время протеста 'Нет королям', суббота, 18 октября 2025 года, Вашингтон
Толпы людей проходят мимо Мемориала Линкольна во время протеста «Нет королям», суббота, 18 октября 2025 года, Вашингтон Авторское право  AP Photo/Allison Robbert
Авторское право AP Photo/Allison Robbert
By euronews
Опубликовано
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В субботу по всей стране прошли более 2700, наиболее крупные из которых состоялись в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго. По словам организаторов, на улицы вышли не менее 7 млн человек.

"Нет авторитарной политике Трампа и необузданной коррупции". Миллионы людей вышли в субботу на улице многих американских городов в знак протеста против политики администрации Дональда Трама.

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Организаторы заявили о более чем 2700 митингах, наиболее крупные из которых прошли в Вашингтоне, на Таймс-сквере в Нью-Йорке, Грант-парке в Чикаго и парке Бостон-Коммон в Бостоне.

Участники держали в руках национальные флаги и плакаты с надписями: "Нет королям", "Миллиардеры убивают США", "Демократия, а не монархия", "Сопротивляйтесь фашизму", "Нет ничего более патриотичного, чем протест".

В нескольких штатах для обеспечения правопорядка была мобилизована Национальная гвардия, однако протесты проходили мирно, в них приняли участие как пожилые люди, так и целые семьи с детьми.

К акциям протеста присоединились многие видные политики-демократы. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в Вашингтоне, заявив: "Мы здесь не потому, что ненавидим Америку, мы здесь потому, что любим Америку".

Нынешние протесты отражают растущую обеспокоенность многих американцев авторитарными тенденциями в политике нынешней администрации.

С момента возвращения в Белый дом Трамп расширил сферу президентских полномочий, используя указы для частичного роспуска федерального правительства и развертывания войск Национальной гвардии в городах США для борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, несмотря на возражения губернаторов штатов.

Его также обвиняют в давлении на правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности его предполагаемых врагов.

Демонстранты в надувных костюмах на Пенсильвания-авеню во время протеста «Нет королям» в Вашингтоне, суббота, 18 октября 2025 года.
Демонстранты в надувных костюмах на Пенсильвания-авеню во время протеста «Нет королям» в Вашингтоне, суббота, 18 октября 2025 года. AP Photo/Jose Luis Magana

Сам Трамп заявил, что его действия необходимы для восстановления страны, находящейся в кризисе, и назвал "истерикой" обвинения в том, что он ведёт себя как диктатор.

В Республиканской партии демонстрации назвали митингами "Ненависти к Америке".

Сам Трамп во время протестов находился в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

"Они говорят, что называют меня королем. Но я не король", — сказал Трамп в интервью Fox News, вышедшем в эфир ранним утром в пятницу.

Толпы собрались на протест «Нет королям», суббота, 18 октября 2025 года, в Вашингтоне.
Толпы собрались на протест «Нет королям», суббота, 18 октября 2025 года, в Вашингтоне. AP Photo/Allison Robbert

При этом Трамп откликнулся на протесты в своей соцсети Truth Social, опубликовав сгенерированное ИИ видео, в котором он поливает протестующих грязью с истребителя. Он также сделал репост ролика вице-президента Джей Ди Вэнса, в котором лидеры демократов Чак Шумер и Нэнси Пелоси преклоняют колено перед Трампом в образе монарха.

Европейцы организуют акции солидарности

Ранее в тот же день на акции солидарности собрались сотни людей в крупных городах Европы.

В европейских митингах участвовали в основном американские граждане, живущие за границей.

Люди демонстрируют флаг США и плакат «Нет королям» во время протеста за демократию и против Трампа у посольства США в Берлине, 18 октября 2025 года.
Люди демонстрируют флаг США и плакат «Нет королям» во время протеста за демократию и против Трампа у посольства США в Берлине, 18 октября 2025 года. AP Photo/Markus Schreiber

Несколько сотен человек вышли на митинг в Мадриде, организованном «Демократами за границей».

В Хельсинки один из протестующих сказал: «Многие мои европейские друзья просто не хотят сейчас посещать США, потому что они обеспокоены тем, что может случиться, если они приедут», добавив: «Я думаю, что США заняли очень, очень плохую позицию на мировой арене, и я считаю, что это из-за администрации Трампа».

На некоторых плакатах было написано: «Нет королям», «Нет фальшивым королям», «Нет королям, нет олигархам, нет фашизму», «Нет королям, кроме Bad Bunny» и «Трамп, перестань прижиматься к Путину, как собака!»

Мужчина с плакатом в поддержку Трампа спорит с участниками протеста «Нет королям», организованного гражданами США, живущими в Португалии, в центре Лиссабона, 18 октября 2025 года.
Мужчина с плакатом в поддержку Трампа спорит с участниками протеста «Нет королям», организованного гражданами США, живущими в Португалии, в центре Лиссабона, 18 октября 2025 года. AP Photo/Armando Franca

Подобные демонстрации также прошли в Берлине, Лиссабоне, Риме и Париже. Белинда Маллиникс, американка, живущая в Париже, которая пришла на митинг в костюме Статуи Свободы, сказала: «Меня очень волнуют люди, которых разлучили с семьями, семьи, разорванные на части, дети, которых связывают пластиковыми стяжками, эти незаконные действия ICE, это меня очень беспокоит».

Женщина, одетая как Статуя Свободы, принимает участие в протесте против президента США Дональда Трампа в Париже, суббота, 18 октября 2025 года.
Женщина, одетая как Статуя Свободы, принимает участие в протесте против президента США Дональда Трампа в Париже, суббота, 18 октября 2025 года. AP Photo/Thibault Camus

Дополнительные источники • AP

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