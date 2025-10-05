Обрушившийся на Европу шторм "Эми" привёл к гибели трёх человек

РЕКЛАМА

Три человека погибли в Европе в эти выходные, когда шторм "Эми" пронесся по континенту с сильным ветром и дождём, затронув важнейшие объекты инфраструктуры и нарушив энергоснабжение тысяч домохозяйств.

Власти Ирландии сообщили, что в пятницу в городе Леттеркенни на северо-западе страны погиб человек в результате инцидента, который полиция связала с непогодой. Во Франции, по сообщениям местных властей, по меньшей мере два человека стали жертвами шторма.

В субботу автомобильное, железнодорожное и морское сообщение в Великобритании, Ирландии и скандинавских странах. На острове Тири у западного побережья Шотландии был зафиксирован порыв ветра скоростью 154 км/ч.

Более 200 000 домов в Ирландии и Северной Ирландии остались без электричества, в то время как в Шотландии было приостановлено паромное сообщение, а дороги и железнодорожные пути были заблокированы упавшими деревьями.

Фрейзер Уилсон из компании Scottish and Southern Electricity Networks сообщил, что инженеры работают над восстановлением электроснабжения более 60 000 потребителей.

Франция

В северных районах Франции в субботу было объявлено "оранжевое" предупреждение (предпоследний уровень погодной опасности).

На побережье порывы ветра достигали 131 километра.

По данным французских властей, в субботу в Этретат, недалеко от Гавра двое мужчин, 18 и 48 лет, несмотря на плохую погоду, в отправились купаться. Старший из них не вернулся на берег. В тот же день в регионе Эсн большая ветка дерева упала на автомобиль, в котором находился 25-летний молодой человек, он скончался.

В субботу утром из-за шторма без электричества остались до 5 000 домов в Нормандии. По данным местного поставщика электроэнергии Enedis, к полудню их число сократилось до 2 000, но с тех пор поступали сообщения о новых отключениях.

Бельгия

Шторм "Эми" также затронул Бельгию, с сильным ветром, скорость которого достигала более 100 километров в час. Пока не снят оранжевый уровень опасности. Закрыт доступ к волнорезам в Остенде. Работает специальный телефонный номер 1722 для обращений за помощью в пожарную охрану.

"Эми" не миновал Швецию, Данию и Норвегию. Десятки тысяч домов остались без электричества, сильные порывы ветра валили деревья и столбы линий электропередач по всей Скандинавии, а дожди стеной шли в прибрежных районах.

Штормовой ветер и дождь в Мальме, суббота, 4 октября 2025 года. (Johan Nilsson/TT via AP) Johan Nilsson/TT

Норвегия

В Норвегии закрыты для проезда более сотни дорог. Сильнее всего пострадали западные регионы страны. Сам транспортное сообщение было парализовано почти полностью.

Представители экстренных служб заявили, что, по прогнозам, самые сильные ветры будут дуть на побережье Вестфольда. Далее шторм начнёт утихать. Сильный ветер будет дуть в Трёнделаге, Мёре-ог-Ромсдале и Нордланде в течение всего дня. Ожидается, что в некоторых районах Вестфольда и Телемарка "Эми" выпадет до 100 миллиметров осадков за двенадцать часов.

По данным на утро субботы, около 120 000 домохозяйств остались без электричества в Трёнделаге, Агдере и Вестланде, согласно данным энергетической компании NRK.

Швеция

Стихия бушевала в центре Швеции. Шведский метеорологический и гидрологический институт (SMHI) выпустил оранжевые предупреждения для западного побережья, южного побережья Сконе и района Скагеррак.

В море у северного Халланда зафиксированы порывы ураганной силы. Кроме того, на значительной территории страны действует жёлтый уровень погодной опасности.

По мнению метеорологов, шторм Эми" возник из остатков урагана "Умберто", который сформировался на прошлой неделе над Атлантическим океаном.