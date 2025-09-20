Башни Собора Парижской Богоматери снова открыты для посещения

Через шесть лет после пожара, уничтожившего Собор Парижской Богоматери, и через девять месяцев после того, как его неф стал снова досутпен для посетителей, символ французской столицы вновь открыл свои башни.

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С 20 сентября посетители опять смогут подняться на вершину башен, которые были полностью восстановлены после катастрофического инцидента частично разрушившего величественный храм в 2019 году.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон первым поднялся на крышу собора, чтобы отпраздновать возобновление работы.

Приостановленная на 6 лет экскурсия по башням была полностью реорганизована. Она длится около 45 минут, начинается с южной башни и ведет к ранее скрытой колокольне.

Вдохновленная замком Шамбор, новая грандиозная лестница из массива дуба гарантирует, что поднимающиеся и спускающиеся не будут проходить мимо друг друга. Она была специально разработана для нового открытия и построена "с абсолютным уважением к пространству, в котором она находится ", как объяснил Филипп Жост, президент общественного учреждения Notre-Dame. "Это настоящий технический и эстетический подвиг", - считает он.

Это уникальный шедевр, созданный в мастерских в Нормандии: 10 000 часов работы и 1 200 кусков дерева для 21-метровой конструкции, которую нужно было собрать внутри башни. Подвиг, совершенный 45 молодыми, увлеченными плотниками.

424 ступени, чтобы подняться на высоту 69 метров

Чтобы насладиться захватывающим видом на Париж с 69-метровой террасы, вам придется преодолеть 424 ступени.

Еще один "приз" ждет самых настойчивых: два главных колокола собора, которые весят более 13 тонн, звонят только по большим праздникам.

И наконец, посетители могут открыть для себя Cour des citernes, разделяющий две башни, откуда можно полюбоваться "лесом" - каркасом, восстановленным после того, как он был разрушен пламенем.

"Когда вы находитесь снаружи, вы не можете себе представить, что там тоже есть настоящий лес из дерева", - рассказал Филипп Вильнев, главный архитектор исторических памятников.

Конечно, знаменитые горгульи и шпиль тоже видны, причем с непревзойденного расстояния.

Все это окутано атмосферой грандиозного зрелища: спуск по северной башне с подсвеченным маршрутом сопровождают звуки завораживающего творения композитора Валери Виванкос.

Нет ли лишнего билетика?

Чтобы попасть на экскурсию, вам нужен билет, причем внутрь одновременно могут войти только 9 человек.

Так что неудивительно, что билеты на первые два дня посещений в Дни европейского наследия были распроданы всего за 24 минуты.

"Мы открылись к Дням наследия. В течение нескольких десятков минут все было уже занято", - рассказала президент Центра национальных памятников Мари Лавандье.

С момента открытия собор посетило уже более 8 миллионов человек. Но если собор можно посетить бесплатно, вход в башни стоит 16 евро. Они ждут посетителей семь дней в неделю и в настоящее время открыты до 11 часов вечера.