Не менее 15 мирных жителей получили ранения в результате российского авиаудара по Краматорску

АРХИВ. Пожарные тушат пожар после атаки российского беспилотника в Дружковке, Донецкая область, 2 августа 2025 года.
АРХИВ. Пожарные тушат пожар после атаки российского беспилотника в Дружковке, Донецкая область, 2 августа 2025 года. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
Удар по центру Краматорска был нанесен в воскресенье поздно вечером. Всего за последние сутки в результате российских атак погибли пять человек и более 40 получили ранения.

Число мирных жителей, раненых в результате российского авиаудара по Краматорску в Донецкой области, возросло до 15, сообщили в областной прокуратуре.

Удар по центру города с применение трех фугасных авиабомб был нанесен в воскресенье поздно вечером, уточнили в ведомстве.

Россияне атаковали Украину в ночь на понедельник 84 ударными беспилотниками и тремя зенитными управляемыми ракетами, зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БпЛА в 13 местах, говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

В Черниговской области пострадали четверо пожарных. Они были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после атаки российского беспилотника, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные боролись с огнем, возникшим после авиаудара по Нежинскому району области.

Глава Нежина заявил, что город подвергся самой мощной воздушной атаке со стороны РФ с начала войны.

"Десятки вражеских дронов атаковали Нежинскую громаду. Были попадания по нескольким объектам критической инфраструктуры, по одному из предприятий было двойное поражение. В результате этого временно отсутствовало электроснабжение и водоснабжение в отдельных районах города", - сказал в видеообращении в соцсетях мэр города Александр Кодола.

В Сумской области по меньшей мере 12 человек получили ранения, один из них в критическом состоянии.

Целью россиян стала сельскохозяйственная техника, работавшая в поле, сообщил в телеграм-канале губернатор области Олег Григоров.

Накануне Украина нанесла удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Ленинградской области. На предприятии возник пожар.

Цены на нефть в понедельник выросли. Инвесторы оценивают, как отразится на экспортных поставках серия обстрелов российских НПЗ, передают информагентства.

Украинские власти считают, что нанося удары по российской нефтяной промышленности, благодаря которой Москве удается финансировать войну, можно будет заставить Кремль согласиться на переговоры о прекращении боевых действий.

В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО прекратить закупки российской нефти, отметив, что это "сильно ослабляет" переговорную позицию НАТО.

