Суд уволил премьер-министра Таиланда за компрометирующий телефонный разговор с лидером Камбоджи

В пятницу Конституционный суд Таиланда сместил с должности премьер-министра Пхэтхонгтхан Чинават, обнаружив, что она нарушила этические нормы, разговаривая по телефону с высокопоставленным камбоджийским чиновником.

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Это решение положило конец сроку полномочий самого молодого премьер-министра страны и нанесло последний удар по могущественной политической династии Чинават, которая доминировала в тайской политике на протяжении более двух десятилетий.

Проголосовав 6-3, судьи пришли к выводу, что поведение Пхэтхонгтхан Чинават во время разговора с бывшим лидером Камбоджи Хун Сеном 15 июня поставило под угрозу национальные интересы.

Этот разговор, ставший достоянием общественности всего за несколько недель до того, как между двумя странами разразился смертоносный пограничный конфликт, вызвал возмущение в Таиланде.

В аудиозаписи разговора слышно, как Пхэтхонгтхан Чинават обсуждает напряженную ситуацию на границе, называет Хун Сена своим "дядей" и, кажется, называет генерала тайской армии "противником".

39-летняя женщина защищала себя, утверждая, что ее привычный тон во время разговора был переговорной тактикой, направленной на снижение напряженности. Паэтонгтарн также принесла извинения, настаивая на том, что ее разговор не нанес ущерба национальной безопасности.

Жалоба на связь с Камбоджей

В жалобе на Пхэтхонгтхан Чинават, поданной группой сенаторов, утверждалось, что "из-за личных отношений, которые, как представляется, были связаны с Камбоджей, (она) постоянно хотела подчиниться или действовать в соответствии с желаниями камбоджийской стороны".

Кроме того, она обвинялась в том, что ее ссылки на тайского генерала "не отличались очевидной честностью и добросовестностью и серьезно нарушали или не соблюдали этические нормы".

Однако в своем постановлении суд отметил, что Пхэтхонгтхан Чинават намеревалась отстаивать национальные интересы Таиланда и пыталась предотвратить серьезные конфликты, которые могли бы повлиять на суверенитет страны и безопасность границ.

Суд пришел к выводу, что в ее действиях не было явной нечестности, хотя, по мнению большинства, ее разговор все же был нарушением этических норм.

После вынесения решения суда в пятницу Пхэтхонгтхан Чинават заявила, что признает его, но настаивает на том, что она невиновна и действовала с единственной целью - спасти жизни людей.

Утечка телефонного разговора

Аудиозапись телефонного разговора была выложена в сеть Хун Сеном, который был премьер-министром Камбоджи в течение 38 лет, пока его сын Хун Мане не занял этот пост в 2023 году. Телефонный разговор состоялся на фоне эскалации давней напряженности на границе после того, как в мае в ходе короткой стычки с тайскими войсками на спорной территории погиб камбоджийский солдат.

В конце июня две страны вступили в пятидневные бои, в результате которых погибли десятки людей и более 260 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Дружелюбный тон обращения Пхэтхонгтхан Чинават вызвал недовольство многих тайцев из-за истории ее семьи.

Ее отец, Таксин Чинават, владелец бизнеса, заработавший огромное состояние в телекоммуникационном секторе и занимавший пост премьер-министра с 2001 по 2006 год, в прошлом сталкивался с обвинениями в том, что он ставил свои личные интересы выше интересов нации, и, казалось бы, имел теплые дружеские отношения с Хун Сеном.

Принятое в пятницу решение также стало ударом для Таксина, который был отстранен от власти в результате военного переворота, но сумел остаться доминирующей силой в тайской политике.