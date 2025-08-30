Очередная ночная атака РФ против Украины: в Запорожье пострадали более 20 человек, один погиб

В результате массированного ночного российского удара по Запорожью погиб один человек, 28 человек получили ранения. Местные власти сообщают, что повреждены 14 многоэтажных и более 40 частных домов, произошли перебои с электроснабжением. Спасательные работы завершены.

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В ГСЧС Украины сообщили, что восемь человек госпитализированы, среди них трое детей: 9-летний и 10-летний мальчики и 16-летняя девочка. Были спасены шестеро детей.

Всего за последние сутки жертвами российских атак в Украине стали три человека, 45 получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила для ночной атаки против Украины 582 средств - ударные дроны и ракеты, силы ПВО Украины обезвредили 548 из них.

От российских ударов минувшей ночью пострадали несколько областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил:

"Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что ей наплевать на слова, мы рассчитываем на реальные действия. Совершенно ясно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов".

По словам Зеленского, требуются "жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические".

"Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны реальные шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", - подчеркнул Зеленский.

Между тем Генштаб ВСУ сообщил о ударах по российским НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области. В заявлении об ударе в Краснодарском крае говорится, что он нанесен в рамках снижения наступательного потенциала российских сил и осложнения снабжения топливом воинских частей. "Этот НПЗ производит легкие нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год – бензин, дизельное топливо, авиационное топливо. Участвует в обеспечении вооруженных сил Российской Федерации", - указано в заявлении украинских военных.

Российские власти в субботу утром заявили, что пожар на Краснодарском НПЗ ликвидирован.

Минобороны РФ заявляет, что с 21:00 пятницы до 7:00 субботы было перехвачено и уничтожено 86 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и Черным морем. Ведомство также утверждает, что в субботу утром с 7 до 11 часов по мск. были перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА над оккупированным Крымом и 2 БПЛА над территорией Смоленской области.