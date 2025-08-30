Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Напряженность в Индонезии растет: акции протеста распространились по всей стране

Мужчина забирается на полицейский грузовик с водометом во время акции протеста после гибели курьера в столкновениях между ОМОНом и студентами
Мужчина забирается на полицейский грузовик с водометом во время акции протеста после гибели курьера в столкновениях между ОМОНом и студентами Авторское право  Trisnadi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Trisnadi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Manuel Ribeiro  & euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Жители Индонезии выступают против коррупции. Жертвами беспорядков стали не менее четырех человек.

В Джакарте продолжаются начавшиеся в понедельник (25 августа) акции протеста против объявленных жилищных пособий для 580 членов парламента, которые, по мнению демонстрантов, являются весьма "роскошными", если добавить их к зарплате законодателей. Объявленная сумма жилищного пособия составляет 50 миллионов рупий (2 600 евро), которая будет добавлена к их зарплате, и эквивалентна примерно 20-кратному минимальному месячному заработку в бедных районах страны.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Рост стоимости жизни и низкие зарплаты серьезно сказываются на Индонезии. Население считает полицию и правительство коррумпированными, а критики утверждают, что новая субсидия не только чрезмерна, но и нечувствительна, учитывая рост налогов и безработицу.

В пятницу протестующие прошли маршем к штаб-квартире полиции в столице страны Джакарте, а некоторые попытались взять помещение штурмом. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих, которые бросали бутылки и камни.

В районе Квитанг в центре Джакарты рядом с полицейским участком был подожжен пятиэтажный дом, в результате чего несколько человек оказались запертыми внутри. Некоторые студенты прервали протесты, чтобы помочь солдатам и жителям спасти запертых людей.

Акция протеста в Индонезии
Акция протеста в Индонезии Dita Alangkara/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Другие протестующие разрушили дорожные знаки и другие объекты инфраструктуры, парализовав движение в этом районе. Протестующие также напали на полицейские грузовики и патрульные машины и повредили несколько правительственных учреждений, в результате чего толпа начала грабить и поджигать автомобили.

Магазины и торговые центры вблизи мест протестов и китайского квартала Глодок в Джакарте были закрыты досрочно из соображений безопасности.

Протесты распространились на другие города

С наступлением ночи столкновения продолжились и быстро распространились по городу и за его пределы, включая Сурабайю, Соло, Джокьякарту, Медан, Макассар, Манадо, Бандунг и Маноквари, расположенный в самом восточном регионе Папуа.

В Сурабайе, втором по величине городе Индонезии, протестующие ворвались в комплекс офиса губернатора, разрушив ограждения и поджигая автомобили. Силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, но протестующие отбивались фейерверками и деревянными палками.

Трое погибших и пятеро раненых в результате пожара в здании местной администрации

Протестующие в Бандунге и Макассаре подожгли здания местных парламентов. Спасатели обнаружили три тела в субботу утром, а пять человек были госпитализированы с ожогами и переломами после прыжков со здания, сообщил представитель местной службы спасения.

Протестующие в бывших королевских городах Джокьякарта и Соло требовали провести общую реформу полиции и конфисковать имущество коррумпированных чиновников. Они подожгли шины и повредили здание регионального парламента.

Беспорядки усилились после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена смерть курьера во время столкновений в четверг, что потрясло народ и вызвало протест против сил безопасности.

21-летний Аффан Курниаван, предположительно, выполнял заказ службы доставки еды, когда оказался в центре столкновения, последовавшего за несколькими днями бурных демонстраций.

Свидетели рассказали местному телевидению, что бронированный автомобиль мобильной бригады Национальной полиции внезапно проехал сквозь толпу демонстрантов и сбил Курниавана, отчего тот упал. Вместо того чтобы остановиться, машина переехала его.

Тысячи мотоциклистов, а также правозащитники и политики приняли участие в похоронах Курниавана в пятницу. Они заполнили большую кольцевую развязку в центре города и разошлись по основным магистралям.

Президент Индонезии призывает к спокойствию

Президент Прабово Субианто призвал к спокойствию и выразил свои соболезнования, выступив по телевидению.

"Я глубоко обеспокоен и опечален этим инцидентом", - сказал Субианто. "Я был шокирован и разочарован чрезмерными действиями офицеров".

Бывший генерал, глава индонезийских сил специального назначения (Kopassus), заявил, что внимательно следит за развитием протестов и распорядился провести тщательное расследование. Он призвал население "сохранять бдительность в отношении элементов, которые постоянно провоцируют беспорядки и хаос".

"В подобной ситуации я прошу всех граждан сохранять спокойствие и доверять возглавляемому мной правительству, которое сделает все возможное для народа", - сказал Субианто.

Власти подтвердили, что семь членов отряда полицейских машин, которые были связаны с инцидентом, были арестованы и допрошены. Однако водитель бронированной машины пока не опознан.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В России отметили 50-й день рождения Алексея Навального

В Кении двое погибших в ходе протестов против строительства карантинного центра лихорадки Эбола

«Гринпис» проводит рекордную глубоководную акцию протеста против добычи на дне моря