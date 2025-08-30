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Израиль начал наступление, объявив крупнейший город Газы зоной боевых действий

Здания, разрушенные во время израильской наземной и воздушной операции, стоят на севере сектора Газа, как видно с юга Израиля, суббота, 30 августа 2025 года. (AP Photo/Le
Здания, разрушенные во время израильской наземной и воздушной операции, стоят на севере сектора Газа, как видно с юга Израиля, суббота, 30 августа 2025 года. (AP Photo/Le Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано
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Военные призвали палестинцев в городе Газа бежать на юг, назвав эвакуацию "неизбежной".

В пятницу израильская армия начала запланированное наступление, объявив крупнейший город Газы зоной боевых действий.

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В то время как военные объявили о возобновлении боевых действий, больницы сектора Газа, которые находятся под управлением ХАМАС, заявили, что за последние 24 часа 59 человек погибли. Группы помощи и церковь, приютившая людей, заявили, что останутся в городе Газа.

Израильские власти утверждают, что город Газа является оплотом боевиков ХАМАС с сетью туннелей, которые они продолжают использовать, несмотря на несколько предыдущих крупномасштабных рейдов в этот район на протяжении почти 23 месяцев войны.

В пятницу утром на юге Израиля по ту сторону границы были видны клубы дыма и слышны громкие взрывы.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль должен уничтожить возможности ХАМАС в городе, чтобы предотвратить повторение кровавого нападения боевиков 7 октября 2023 года, с которого началась война.

Гуманитарные организации и агентства ООН осудили наступление, но жители города Газа сетуют, что осуждение мало что сделало для того, чтобы ослабить решимость Израиля.

Некоторые из тех, кто бежал на юг, в пятницу собирали палатки в центральной части сектора Газа, к западу от лагеря беженцев Нусейрат.

"Нас выбрасывают на улицы, как... как бы это сказать? Как собак? Мы не как собаки. Собаки лучше нас", - сказал Мохаммед Мааруф, стоя перед приютом для него и его семьи из девяти человек.

Число погибших превысило 63 000 человек - сообщают представители здравоохранения

С начала войны погибло более 63 000 палестинцев, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Газы, которое находится под контролем ХАМАС. В этой статистике нет различий между боевиками и гражданскими лицами.

Это ведомство также сообщило, что за последние 24 часа пять человек умерли от недоедания, увеличив число погибших с начала войны до 322 человек, включая 121 ребенка.

Министерство является частью правительства под управлением ХАМАС, укомплектованного медицинскими работниками, которое ООН и независимые эксперты считают самым надежным источником информации о потерях в ходе войны. Израиль оспаривает его данные, но не предоставляет своих.

Столкнувшись с международной критикой, Израиль в прошлом месяце ввел так называемые "тактические паузы" в городе Газа и двух других населенных пунктах.

В результате боевые действия прекращались с 10 утра до 8 вечера по местному времени, что позволяло доставлять больше помощи, хотя гуманитарные организации заявляли, что доставка грузов остается сложной из-за блокады, мародерства и израильских ограничений.

В пятницу израильские военные изменили курс, призвав десятки тысяч резервистов, что стало сигналом к последней эскалации после нескольких недель подготовительных ударов по некоторым районам города.

"Мы будем усиливать удары, пока не вернем всех похищенных заложников и не разгоним ХАМАС", - заявил представитель израильской армии Авичай Адраи, который призвал палестинцев в городе Газа бежать на юг, назвав эвакуацию "неизбежной".

Дополнительные источники • AP

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