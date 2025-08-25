Война в Украине: новые российские удары и подготовка переговоров

РЕКЛАМА

По меньшей мере два человека погибли и более 30 получили ранения в результате российских налётов с воскресенья на понедельник.

Власти Сумской области говорят о 140 воздушных и артиллерийских ударах по 46 населённым пунктам, в Херсонской — по 43 городам и посёлкам, включая областной центр.

Украинские военные доложили, что сбили 76 из 104 российских беспилотников, включая ударные «Шахеды» и ложные цели.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца этой недели должны состояться переговоры украинской и американской делегаций, которые будут обсуждать подготовку к возможной встрече между Киевом и Москвой.

В понедельник сам Зеленский обсуждает этот вопрос со спецпосланником американского президента Китом Келлогом.

Возможные гарантии безопасности Украины в Киеве обсуждает вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, который прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом.