Украина и РФ обменялись авиаударами в ночь на среду

РЕКЛАМА

В ночь на 13 августа Россия и Украина атаковали друг друга беспилотниками. Сообщается о повреждениях жилых домов и гражданской инфраструктуры, а также атаках на промышленные объекты.

Россия нанесла удар 49 дронами и двумя баллистическими ракетами, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Большую часть их удалось сбить или обезвредить, 15 БпЛА достигли целей.

В Бериславском районе Херсонской области под ударом оказался гражданский автомобиль, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокунин.

"В результате атаки погибли мужчина и женщина", - написал он в соцсетях, отметив, что на автомашину было сброшено взрывное устройство.

Позже Прокудил добавил, что утром среды в результате российского артиллерийского обстрела Чернобаевки погибла женщина.

"Утром российские оккупанты накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку. В результате атаки уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины 1964 года рождения", - сообщил глава ОВА в Телеграме.

По словам Прокудина, повреждены также несколько соседних домов, разбиты крыши, фасады и выбиты стекла.

Минобороны РФ рапортует, что дежурными средствами ПВО в ночь на среду перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, 15 дронов ликвидированы над территорией Брянской области, 11 уничтожено в Волгоградской области, семь - в Ростовской, пять - в Краснодарском крае.

В Волгограде и Славянске-на-Кубани атакованы нефтеперерабатывающие заводы.

Украинские СМИ пишут, что дроны-камикадзе Главного управления разведки МОУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ. Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на территории станции, который начался после попадания беспилотника.

В Волгограде обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома.

"Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами", - сообщил ночью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Обмены ударами продолжаются на фоне готовящихся переговоров между президентами США и РФ после истечения крайнего срока, поставленного Белым домом Кремлю для заключения перемирия.