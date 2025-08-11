Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Колумбия: бывший кандидат в президенты скончался спустя два месяца после покушения

Человек у алтаря, когда люди молятся у больницы сенатора Колумбии Мигеля Урибе Турбая в Боготе, 16 июня 2025 года.
Человек у алтаря, когда люди молятся у больницы сенатора Колумбии Мигеля Урибе Турбая в Боготе, 16 июня 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Правый колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай умер в возрасте 39 лет через два месяца после того, как получил пулевое ранение в голову во время предвыборного митинга.

РЕКЛАМА

В Колумбии умер консервативный сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай спустя немногим более двух месяцев после покушения во время предвыборной встречи с избирателями.

Жена политика, Мария Клаудия Тарасона, подтвердила смерть 39-летнего сенатора в понедельник.

Урибе Турбай был тяжело ранен 7 июня во время митинга в Боготе, получив огнестрельные ранения в голову и ногу.

Ему была сделана срочная операция, и он оставался в реанимации до самой смерти.

Мигель Урибе Турбай празднует победу после провала референдума о трудовой реформе, предложенного левым правительством, 14 мая 2025 года.
Мигель Урибе Турбай празднует победу после провала референдума о трудовой реформе, предложенного левым правительством, 14 мая 2025 года. AP Photo

Подросток, подозреваемый в совершении преступления, был арестован на месте, в рамках расследования этого громкого дела были задержаны ещё несколько человек.

"Я прошу Бога показать мне путь, как научиться жить без тебя. Покойся с миром, любовь всей моей жизни, я позабочусь о наших детях", – написала жена Урибе Турбая в социальных сетях.

Убийство сенатора стало первым прямым актом насилия в отношении политического деятеля в Колумбии за последние 30 лет и вызвало обеспокоенность по поводу вектора развития страны.

Смерть Урибе Турбая вызвала опасения, что Колумбия может вновь столкнуться с волной политического насилия, которая прокатилась по стране в 1990-х годах, когда были убиты три кандидата в президенты.

Среди мировых лидеров одним из первым известие о кончине правого политика прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио.

"Соединённые Штаты выражают солидарность с его семьей и колумбийским народом, скорбя вместе с ними и требуя справедливого наказания виновных", – заявил глава американской дипломатии в публикации на платформе X.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

