Колумбия: бывший кандидат в президенты скончался спустя два месяца после покушения

В Колумбии умер консервативный сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай спустя немногим более двух месяцев после покушения во время предвыборной встречи с избирателями.

Жена политика, Мария Клаудия Тарасона, подтвердила смерть 39-летнего сенатора в понедельник.

Урибе Турбай был тяжело ранен 7 июня во время митинга в Боготе, получив огнестрельные ранения в голову и ногу.

Ему была сделана срочная операция, и он оставался в реанимации до самой смерти.

Мигель Урибе Турбай празднует победу после провала референдума о трудовой реформе, предложенного левым правительством, 14 мая 2025 года. AP Photo

Подросток, подозреваемый в совершении преступления, был арестован на месте, в рамках расследования этого громкого дела были задержаны ещё несколько человек.

"Я прошу Бога показать мне путь, как научиться жить без тебя. Покойся с миром, любовь всей моей жизни, я позабочусь о наших детях", – написала жена Урибе Турбая в социальных сетях.

Убийство сенатора стало первым прямым актом насилия в отношении политического деятеля в Колумбии за последние 30 лет и вызвало обеспокоенность по поводу вектора развития страны.

Смерть Урибе Турбая вызвала опасения, что Колумбия может вновь столкнуться с волной политического насилия, которая прокатилась по стране в 1990-х годах, когда были убиты три кандидата в президенты.

Среди мировых лидеров одним из первым известие о кончине правого политика прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио.

"Соединённые Штаты выражают солидарность с его семьей и колумбийским народом, скорбя вместе с ними и требуя справедливого наказания виновных", – заявил глава американской дипломатии в публикации на платформе X.