Орбан призвал Европу "перестать обижаться на Россию" и провести с ней саммит

Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту России Владимиру Путину по окончании пресс-конференции в Хельсинки, 16 июля 2018 г. Авторское право  AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Премьер-министр Венгрии говорит, что Европа рискует оказаться "не у дел", если не проявит активность в процессе мирного урегулирования конфликта в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюза за пассивность в урегулировании конфликта в Украине и предупредил, что блок может "оказаться за бортом", если прямо сейчас не включится в мирный процесс.

Заявления из его уст прозвучали на фоне новостей о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, которая может состояться на следующей неделе.

В интервью венгерскому гостелеканалу Орбан сказал: "Если российско-американский саммит состоится, это хорошо, потому что наконец-то может наступить мир. Но европейцы останутся в стороне, нас отодвинут на второй план в решении вопросов безопасности на нашем собственном континенте".

Венгерский лидер добавил, что "как можно скорее" - до переговоров президентов США и РФ или после - необходимо провести российско-европейский саммит.

Орбан, ярый критик Европейского союза, считает, что такую встречу не должны возглавлять руководители европейских институтов.

"Их знаний в Москве будет недостаточно", - уточнил он.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц должны "вести переговоры от имени Европы".

Премьер Венгрии считается ближайшим партнёром Путина в ЕС, он сохранил дружеские отношения с Кремлём даже после того, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

"По моему мнению, если Европа хочет взять решения, касаемые её будущего, в свои руки, она не должна сидеть дома, как обиженный малыш, и говорить плохо о российском президенте", - сказал Орбан.

В то время как большинство стран ЕС оказывают Киеву политическую, финансовую и военную поддержку, Венгрия придерживается совершенно иного курса, отказываясь поставлять ВСУ оружие или разрешать его транзит через свою территорию, требуя снятия санкций и сближения с Россией.

Брюссель уже давно враждует с Будапештом, обвиняя его в отступлении от демократических и иных норм блока.

В настоящее время ЕС удерживает предназначенные для Венгрии 9,5 миллиарда евро из Фонда для восстановления после пандемии COVID-19 и 8,4 миллиарда евро из Фонда сплочения.**

Брюссель и Будапешт спорят по целому ряду тем, в том числе по поводу войны в Украине, но ситуация усугубилась в последнее время.

Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме, 13 мая 2019 года.

В марте Орбан поклялся избавить свою страну от тех, кто, по его мнению, работает на интересы иностранных держав, заявив, что его правое правительство ликвидирует"теневую армию", обслуживающую Европейский союз и "либеральную американскую империю".

Венгерский лидер, находящийся у власти с 2010 года, усилил давление на оппонентов и критиков, в том числе на СМИ, организации по защите гражданских прав и борьбе с коррупцией, которые, по его словам, подрывают суверенитет страны, получая финансовую помощь от доноров из-за рубежа.

Орбан, союзник Трампа, приветствовал действия администрации США по ликвидации Агентства по международному развитию, утверждая, без каких-либо доказательств, что оно финансировало либеральные акции в Венгрии, направленные на свержение его правительства.

Дополнительные источники • AP

