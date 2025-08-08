Мировые лидеры раскритиковали решение Израиля о захвате города Газа

Мировые лидеры подвергли критике решение Израиля захватить город Газа, предупредив, что этот шаг рискует усугубить и без того катастрофический гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

В пятницу, 8 августа, кабинет безопасности Израиля одобрил противоречивый план о взятии под контроль крупнейшего города в секторе, где живут около 800 тысяч человек. Это означает новую эскалацию в почти двухлетней войне страны против ХАМАС.

Объявление последовало за многочасовыми дебатами среди высокопоставленных чиновников службы безопасности. Решение о вводе войск в город Газа было принято в свете предыдущих заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что военные "возьмут под контроль всю Газу", а также его заявления о том, что Израиль не намерен оккупировать сектор на постоянной основе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решительно осудил этот шаг, заявив: "Решение Израиля о дальнейшей эскалации наступления в Газе ошибочно, и мы призываем немедленно его пересмотреть. Эти действия не приведут ни к прекращению конфликта, ни к освобождению заложников. Это приведет лишь к еще большему кровопролитию. Нам нужно прекращение огня, увеличение объемов гуманитарной помощи, освобождение ХАМАС всех заложников и решение проблемы путем переговоров".

Кир Стармер добавил, что ХАМАС "не может играть никакой роли в будущем Газы и должен уйти, а также разоружиться". По его словам, Великобритания работает с союзниками над долгосрочной стратегией установления мира в регионе "в рамках решения о двух государствах".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен поддержала эти опасения, заявив, что она "крайне обеспокоена" ухудшением гуманитарной ситуации в Газе.

"Мы надеемся на немедленное прекращение огня в Газе и немедленное освобождение израильских заложников", – сказала она.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Израиль отступить, предупредив, что "постоянное насильственное перемещение людей является нарушением международного права".

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что решение "действительно зависит от Израиля", и обвинил ХАМАС в срыве переговоров. "Они на самом деле не хотели заключать сделку", – сказал он.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также осудил решение Израиля, сказав: "План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен. Он противоречит решению Международного суда, согласно которому Израиль должен как можно скорее положить конец своей оккупации, реализовать согласованное решение о двух государствах и право палестинцев на самоопределение".

"Объявление военного преступления"

Реакция внутри Израиля разделилась. Лидер оппозиции Яир Лапид осудил план правительства, заявив, что он идет вразрез с рекомендациями военного руководства.

"Этот план полностью противоречит позиции военных и оборонного ведомства и не принимает во внимание выгорание и истощение боевых войск", – сказал он.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир ранее в четверг предупредил, что план поставит под угрозу жизни заложников и еще больше растянет военные силы. В последние дни Замир неоднократно вступал в конфликт с кабинетом безопасности.

Перед заседанием кабинета безопасности в четверг Нетаньяху отрицал намерения Израиля взять под постоянный контроль сектор Газа.

"Мы не хотим удерживать ее. Мы хотим иметь периметр безопасности. Мы не хотим управлять ею. Мы не хотим быть там в качестве управляющего органа", – сказал Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

Он сказал, что Израиль намерен передать Сектор коалиции арабских сил, которые будут управлять им.

Между тем гуманитарные организации продолжают предупреждать о тяжелых условиях в Газе, где повсеместный голод и перемещение населения увеличиваются с каждым днем.

Продолжающаяся война между Израилем и ХАМАС в Газе привела к перемещению почти всего населения Газы, разрушению более 60% зданий и инфраструктуры анклава и поставила большинство из 2 млн его жителей на грань голода.

Война началась 7 октября 2023 года, когда боевики, возглавляемые ХАМАС, атаковали юг Израиля, убив около 1200 человек и взяв в заложники 251 человека.

Пятьдесят заложников до сих пор удерживаются, хотя считается, что менее половины из них живы.

Последующее наступление Израиля привело к гибели более 60 тысяч палестинцев, согласно данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.

Израильские военные утверждают, что с начала войны погибло около 900 их солдат.