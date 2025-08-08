Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Венгрии началась кампания за запрет политических плакатов на улицах

Евроньюс
Евроньюс Авторское право  Fotós egy kampányplakátnál Budapesten, 2025. április 9.
Авторское право Fotós egy kampányplakátnál Budapesten, 2025. április 9.
By Gabor Kiss
Опубликовано Последние обновления
Более 180 тысяч человек подписали петицию с требованием запрета политических плакатов в общественных местах в Венгрии. Активисты считают, что такая агитация разобщает людей и распространяет язык ненависти.

В Венгрии более 180 тысяч человек подписали онлайн-петицию о запрете политических плакатов в общественных местах. Это результат кампании театральной ассоциации LOUPE, цель которой — убрать из публичного пространства язык ненависти.

Актеры опубликовали в Фейсбуке видеоролик, где заявили, что сейчас венгерские улицы полны манипулятивных сообщений, которые "разделяют семьи и разрушают дружеские отношения".

Авторы видео потребовали освободить общественные места от политического подстрекательства и дезинформации, прекратить финансируемые государством кампании ненависти и разрешить свободный, основанный на всеобщих ценностях публичный диалог.

При правоконсервативной правящей партии Фидес на венгерских улицах стало появляться все больше рекламных плакатов — причем даже в периоды, когда избирательных кампаний нет. Эти плакаты меняются, но они часто направлены на дискредитацию лидеров оппозиции и Еврокомиссии, а также против принятия Украины в ЕС.

"Рекламный плакат — довольно эффективный инструмент кампаний, и в цифровом мире тоже. Он обеспечивает очень сильное присутствие в публичном поле. Но с другой стороны, венгерская специфика заключается в том, что этот рынок находится в руках правительства или компаний, близких к правительству, поэтому это та область политической рекламы, где Фидес может создать абсолютное превосходство", — заявил политический эксперт Андраш Кестхей.

Он согласен с тем, что политические плакаты визуально загрязняют общественные пространства, но не считает, что они портят общественный дискурс.

"Даже если их запретить или строго ограничить, проблема не исчезнет. Враждебный тон в общественном дискурсе в некоторой степени обусловлен логикой сегодняшней формы политики, когда каждые выборы представляются как вопрос жизни и смерти, что, конечно же, приводит к еще большему гневу", — отметил он.

Роль плакатов на улицах может усилиться, так как с октября этого года политическую рекламу будет запрещено публиковать в Фейсбуке на территории ЕС. Это определенно сузит круг платформ, используемых для агитации.

Насколько полезны политические плакаты, станет ясно только на парламентских выборах в следующем году. Несомненно то, что они представляют собой большой бизнес.

"Насколько полезны политические плакаты, станет ясно только на парламентских выборах в следующем году. Но что несомненно, так это то, что это большой бизнес. На протяжении многих лет одни и те же компании получали от правительства десятки миллиардов форинтов на их размещение", — передает из Будапешта корреспондент Euronews Габор Кисс.

