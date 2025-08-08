В Венгрии началась кампания за запрет политических плакатов на улицах

В Венгрии более 180 тысяч человек подписали онлайн-петицию о запрете политических плакатов в общественных местах. Это результат кампании театральной ассоциации LOUPE, цель которой — убрать из публичного пространства язык ненависти.

Актеры опубликовали в Фейсбуке видеоролик, где заявили, что сейчас венгерские улицы полны манипулятивных сообщений, которые "разделяют семьи и разрушают дружеские отношения".

Авторы видео потребовали освободить общественные места от политического подстрекательства и дезинформации, прекратить финансируемые государством кампании ненависти и разрешить свободный, основанный на всеобщих ценностях публичный диалог.

При правоконсервативной правящей партии Фидес на венгерских улицах стало появляться все больше рекламных плакатов — причем даже в периоды, когда избирательных кампаний нет. Эти плакаты меняются, но они часто направлены на дискредитацию лидеров оппозиции и Еврокомиссии, а также против принятия Украины в ЕС.

"Рекламный плакат — довольно эффективный инструмент кампаний, и в цифровом мире тоже. Он обеспечивает очень сильное присутствие в публичном поле. Но с другой стороны, венгерская специфика заключается в том, что этот рынок находится в руках правительства или компаний, близких к правительству, поэтому это та область политической рекламы, где Фидес может создать абсолютное превосходство", — заявил политический эксперт Андраш Кестхей.

Он согласен с тем, что политические плакаты визуально загрязняют общественные пространства, но не считает, что они портят общественный дискурс.

"Даже если их запретить или строго ограничить, проблема не исчезнет. Враждебный тон в общественном дискурсе в некоторой степени обусловлен логикой сегодняшней формы политики, когда каждые выборы представляются как вопрос жизни и смерти, что, конечно же, приводит к еще большему гневу", — отметил он.

Роль плакатов на улицах может усилиться, так как с октября этого года политическую рекламу будет запрещено публиковать в Фейсбуке на территории ЕС. Это определенно сузит круг платформ, используемых для агитации.

Насколько полезны политические плакаты, станет ясно только на парламентских выборах в следующем году. Несомненно то, что они представляют собой большой бизнес.

"На протяжении многих лет одни и те же компании получали от правительства десятки миллиардов форинтов на их размещение", — передает из Будапешта корреспондент Euronews Габор Кисс.