Сеул демонтирует громкоговорители на границе для снижения напряженности в отношениях с Пхеньяном

Громкоговорители на границе в Паджу, Южная Корея, 12 июня 2025 года.
Громкоговорители на границе в Паджу, Южная Корея, 12 июня 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Предыдущее консервативное правительство Южной Кореи начало ежедневные трансляции в июне прошлого года в ответ на запуск из Северной Кореи воздушных шаров, наполненных мусором.

Южная Корея начала демонтировать громкоговорители вдоль границы с Северной Кореей, которые транслировали пропагандистские передачи, для того чтобы снизить напряженность в отношениях с Северной Кореей, передает KBS World со ссылкой на Министерство обороны страны.

В сообщении ведомства отмечается, что эта "практическая мера поможет снизить межкорейскую напряжённость, не влияя на боеготовность армии".

Министерство не предоставило конкретной информации о процессе демонтажа, а также не уточнило, будут ли громкоговорители установлены, если напряженность вновь возрастет.

По словам представителя министерства Ли Кён Хо, Сеул не проводил никаких консультаций с Пхеньяном прежде, чем приступить к демонтажу громкоговорителей.

Сеул транслировал через границу пропагандистские передачи и музыку в стиле К-Pop. Это вызывало недовольство в Пхеньяне. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын активизировал кампанию по устранению влияния южнокорейской поп-культуры.

Новое либеральное правительство Южной Кореи решило прекратить трансляции в надежде возобновить диалог и восстановить доверие с соседней страной.

Предыдущее консервативное правительство возобновило трансляцию пропагандистских передач в июне 2024 года и ежедневно включало их в ответ на запуск Северной Кореей через границу воздушных шаров, наполненные мусором.

Кампании психологической войны ухудшили двусторонние отношения, и без того накаленные из-за развития Пхеньяном своей ядерной программы, а также совместных военных учений армии Южной Кореи с США и сотрудничества с Японией в области безопасности.

Ли Чжэ Мён сменил на посту президента консерватора Юн Сок Ёля, победив на досрочных выборах в июне. Он пообещал улучшить отношения с Северной Кореей, который резко реагировал на жесткую политику Юна и отказывался от диалога.

В Пхеньяне пока не комментировали решение Сеула убрать громкоговорители.

