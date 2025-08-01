Женщина, бросившая девочку умирать на пляже, имеет алжирское происхождение и, предположительно, находится в Греции нелегально - она была арестована полицией
Почти через неделю, после обнаружения на пляже одного из пригородов Афин тела мертвой маленькой девочки греческие власти, похоже, распутали загадочный клубок.
Полиция арестовала женщину, которая была замечена на видео, гуляющей с ребенком за несколько часов до его смерти. Предположительно, она является матерью девочуи, алжиркой и не имеет вида на жительство в Греции. Ее передали сотрудникам береговой охраны, прибывшим на место происшествия.
Женщина еще не сделала официального заявления, но утверждает, что в субботу вечером девочке стало плохо. Она пошла в ванную, там поскользнулась, упала, ушиблась и набила большую шишку. Женщина якобы испугалась, что ребенок умрет, но не смогла поехать в больницу, так как у нее нет легальных документов на пребывание в стране, и решила бросить ее на пляже. Девочка не выжила.
Отцом ребенка, судя по всему, является гражданин Сирии, который пропал без вести. По всей видимости, в семье имело место бытовое насилие, и отец применял насилие как к матери, так и к детям. Власти разыскивают его для дачи показаний.
Хронология ареста
Иностранка, гражданка Алжира, которая, предположительно, является человеком, перевезшим и бросившим несчастную девочку на пляже Эдем в Палеон-Фалироне, доставлена в портовое управление Флисвос. По информации береговой охраны,она была арестована в пятницу утром в центре Афин, возле дома, где живет вместе с двумя другими детьми.
Ее обнаружили в результате анализа записей камер видеонаблюдения, так как было установлено, что она уезжала на такси из района Фалирон. Сотрудники береговой охраны нашли туриста, гражданина Израиля, который также находился в такси в тот день.
С помощью онлайн-приложения они связались с ним и попросили указать точку, где он взял такси. Затем они отправились на стоянку такси в Эрму, где нашли водителя. Тот отвез их к месту, где высадил подозреваемую. С четверга за этим местом велось скрытое наблюдение.
В пятницу утром женщина была замечена, и полицейские, присутствовавшие при наблюдении, доставили ее в полицейское управление. Делом занимается береговая охрана, куда женщина будет вызвана для дачи объяснений в ближайшие часы. Ее попросят рассказать, какие отношения связывали ее с погибшей девочкой, что произошло, почему она ее бросила и почему столько дней она не связывалась с властями, которые ее разыскивали.