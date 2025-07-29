В Минске упал первый дрон - "с тротилом и надписями на украинском языке", утверждает СК

Место падения беспилотника
Место падения беспилотника
Авторское право Фото: Министерство обороны Беларуси
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
СК Беларуси утверждает, что упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. На рапсространенном видео с изображением его фрагментов видны надписи на украинском языке

В ночь на вторник в Минске упал первый дрон. Министерство обороны Беларуси заявило, что над столицей страны был сбит неопознанный беспилотника.

"29 июля дежурными силами ПВО в воздушном пространстве Республики Беларусь обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели - нарушителя правил использования воздушного пространства, идентифицированной как беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 БПЛА упал в районе дома 72 по улице Матусевича в Минске. Пострадавших нет", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

Это появление беспилотника над Минском стало первым, хотя ранее белорусские независимые СМИ неоднократно сообщали о пересечении границы Беларуси российскими БПЛА, направляющимися в сторону Украины.

На видеокадрах, распространенных пресс-службой Следственного комитета страны, на деталях дрона видны надписи на украинском языке, а на одном из фрагментов - на английском "Сделано в Германии".

СК РБ сообщил, что по факту падения дрона возбуждено уголовное дело. Боевая часть аппарата, обломки которого повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к жилому дому территорию, была снабжена, как утверждается, "тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков".

