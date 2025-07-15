Трамп обещает Украине оружие и "Пэтриоты" через посредников из ЕС. Те, похоже, готовы

Президент США Дональд Трамп анонсировал план, согласно которому европейские союзники по НАТО будут покупать американское оружие и комплексы "Пэтриот", а затем распределять его в пользу ВСУ - на фоне стремления Украины усилить свою ПВО в контексте усиливающихся российских атак.

Трамп не огласил деталей проекта, отметив лишь, что речь идет о закупках "на миллиарды долларов".

Украина не раз просила Вашингтон передать ей больше комплексов "Пэтриот" - одной из немногих систем ПВО в мире, способной надежно сбивать подлетающие баллистические ракеты.

Анонсируя проект, Трамп не сообщил, какие именно страны будут привлечены к закупкам. А вот генсек НАТО Марк Рютте, работающий над координацией закупок американского оружия, назвал в числе будущих покупателей оружия в интересах ВСУ Германию, Финляндию, Канаду, Норвегию, Швецию, Великобританию и Данию. Рютте отметил, что"скорость здесь имеет большое значение".

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус встретился со своим американским коллегой Питом Хегсетом в Пентагоне, чтобы обсудить детали - в частности, касающиеся комплексов "Пэтриот" - и отметил рост расходов на оборону. "Мы намерены взять на себя большую ответственность за сдерживание и оборону Европы", - сказал он.

Правительство Германии предложило профинансировать еще две установки "Пэтриот". Помимо Германии, в числе стран, у которых, как предполагается, есть в запасе комплексы "Пэтриот", которые можно отправить в Украину, называют Грецию и Испанию.

Сколько нужно Украине?

В Украине сегодня размещено не менее шести "Пэтриотов", предоставленных ей США, Германией, Нидерландами и Румынией.

На четвертой ежегодной конференции по восстановлению Украины, прошедшей на прошлой неделе в Риме, президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев запросил у Вашингтона в общей сложности 10 таких комплексов, отметив "позитивный диалог" по этой теме с президентом Трамполм.

Зеленский добавил, что Германия действительно готова оплатить две системы, Норвегия - еще одну. По его словам, есть "четкий сигнал" от производителя комплексов и других источников в США о том, что к схеме финансирования комплексов подключатся и другие европейские партнеры.

Сам Трамп сообщил в понедельник, что Украина получит в общей сложности 17 систем, отметив, что у не уточненной страны есть такое количество комплексов, готовых к отправке.

Не только "Пэтриоты"

Некоторые СМИ сообщили, что Трамп может предоставить Украине не только системы ПВО "Пэтриот", но и ракеты "Томагавк", их главное преимущество - большая дальность полета.

О том, что в формирующийся пакет военной помощи Киеву могут войти и ракеты, способные поражать цели в глубине России, включая Москву, сообщает, к примеру, ресурс Axios. Официально это не подтверждалось.

В зависимости от модификации "Томагавки" могут покрывать от 1 600 до 2 500 километров. На сегодня ни одна другая ракета в арсенале Киева не может достичь такого расстояния, за исключением новых ударных беспилотников большой дальности.

Помимо дальности полета, "Томагавк" разработан для полета на дозвуковой скорости на низкой высоте, что затрудняет обнаружение ракеты на радарах. Еще одна особенность "Томогавков" - более мощная боеголовка, а также способность нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Ракеты этого класса были использованы в июне против целей в Иране. Если их действительно передадут Украине, то речь пойдет о возможности поражать глубь российской территории.

СМИ сообщают и о том, что Трамп якобы спросил Зеленского, сможет ли Украина нанести удар по Москве, если получит американское оружие дальнего радиуса действия, и почему Киев до сих пор этого не делал.

Зеленский, по данным собеседников журналистов, предположительно ответил, что такая атака возможна, будь у Украины необходимые оружие из США. При запуске с территории Украины "Томагавки" могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже, однако, в Белом доме заявили, что Трамп не призывал наносить удары по Москве и Петербургу во время разговора с Зеленским, как сообщали Financial Times, а "просто задал вопрос".