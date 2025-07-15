Израиль: ультраортодоксальный блок объявил о выходе из коалиции Нетаньяху

Уход Яхадут ха-Тора оставляет Нетаньяху с минимальным большинством в правительственной коалиции, в которой доминируют две ультраправые партии.
Во вторник один из ключевых партнеров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по коалиции объявил о выходе из нее семи членов парламента, что грозит дестабилизировать обстановку в правительстве в критический момент войны в Газе.
Блок ультраортодоксальный партий Яхадут ха-Тора ("Объединенный иудаизм Торы") заявил, что покинет коалицию из-за разногласий по поводу законопроекта, предусматривающего широкие освобождения от призыва в армию для ее сторонников, многие из которых предпочитают службе изучение еврейских текстов (ешива).
"После того как правительство неоднократно нарушало свои обязательства по обеспечению статуса студентов еврейских семинарий", - говорится в заявлении фракции партии "Дегель ха-Тора", - ее депутаты объявили "о своем выходе из коалиции и правительства".
Существовавшее десятилетиями соглашение позволило десяткам тысяч ультраортодоксальных евреев избежать обязательной военной службы в стране и вместо этого изучать религиозные тексты.
Партия хочет, чтобы правительство приняло закон, который бы официально закрепил освобождение от военной службы для ее сторонников - вопрос, вызывающий глубокие разногласия между светскими и религиозными евреями, особенно с учетом того, что война в Газе повысила требования к военному персоналу.
После многолетних юридических баталий Высокий суд страны в прошлом году единогласно постановил, что военные должны начать призыв ультраортодоксальных мужчин на обязательную службу. С тех пор военные пытались увеличить число ультраортодоксальных призывников, но безуспешно.
Хотя уход Яхадут ха-Тора не окажет немедленного влияния на правление Нетаньяху, израильский лидер остался с минимальным большинством в парламенте в один мандат.
Это оставляет возможность того, что вторая, более крупная ультраортодоксальная партия, ШАС, имеющая 11 мест, может последовать примеру Яхадут ха-Тора, что сведет на нет преимущество премьер-министра в парламенте.
Кнессет теперь также в большей степени зависит от двух ультраправых партий, входящих в коалицию. Обе они выступают против уступок в переговорах о прекращении огня с ХАМАС и сами вышли из правительства или пригрозили выйти из него в связи с мерами по прекращению войны в Газе.
До официального выхода Яхадут ха-Тора остается 48 часов, а это значит, что Нетаньяху еще может найти способы найти компромисс и вернуть партию в коалицию.
Но Шуки Фридман, вице-президент Института политики еврейского народа, говорит, что разрыв между законопроектом, который сейчас находится на столе, и требованиями партии все еще велик, что делает компромисс маловероятным в установленный срок.
Министр кабинета Мики Зоар, представляющий партию Нетаньяху "Ликуд", сказал, что он надеется на то, что партию удастся вернуть в коалицию. "Бог даст, все будет хорошо", - сказал он.
Политическая перестановка произошла в тот момент, когда Израиль и ХАМАС ведут непрямые переговоры об условиях перемирия в 21-месячной войне в Газе.
Несмотря на сильное давление со стороны США и посредничество Египта и Катара, прорыва в переговорах пока не произошло.