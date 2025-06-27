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Бездействие ЕС в отношении Израиля может подорвать международный порядок - НПО Avaaz

Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025.
Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025. Авторское право Harry Nakos, AP Photo
Авторское право Harry Nakos, AP Photo
By Evelyn Ann-Marie Dom
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Неправительственная организация Avaaz организовала в Брюсселе уличную инсталляцию, посвященную детям сектора Газа. Правозащитники призвали ЕС действовать.

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Бездействие Европейского союза в отношении Израиля в связи с его военной кампанией в Газе может подорвать международный порядок и создать опасный прецедент. Об этом в интервью Euronews заявил Ник Флинн, глава юридического отдела глобальной неправительственной некоммерческой организации Avaaz.

"Мы наблюдаем распад международного порядка, основанного на правилах, который ЕС призван поддерживать и продвигать", - сказал Флинн. "Бездействие может свидетельствовать об отсутствии лидерства, которое другие примут к сведению и этим воспользуются", - добавил эксперт.

Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза представила доклад, в котором эксперты указали на признаки нарушения Израилем прав человека в Газе. От ряда стран звучали призывы приостановить Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем. В июле этот вопрос должны обсудить главы МИД стран сообщества.

В настоящее время ЕС является крупнейшим торговым партнером Израиля, ежегодный объем торговли составляет более 45 миллиардов евро.

Статья 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, пакта, определяющего торговые и дипломатические связи, гласит, что отношения между сторонами "должны основываться на уважении прав человека и демократических принципов, которыми они руководствуются в своей внутренней и международной политике".

Однако, собравшись в четверг на саммит, европейские страны смогли лишь договориться "продолжить обсуждение последующих мер".

"Израиль сейчас явно не соблюдает права человека, и ЕС должен действовать немедленно", - призвал Флинн. "У него есть возможность ввести значимые санкции против Израиля, например, приостановить его преференциальный торговый статус в рамках соглашения об ассоциации".

В бельгийской столице Брюсселе Avaaz провел акцию, участие в которой приняли десятки людей. На площади, расположенной в двух шагах от зданий институтов ЕС, появилась инсталляция под названием "Посмотри им в глаза", с именами и портретами погибших и пострадавших палестинских детей.

По словам Флина, таким образом Avaaz пытался напомнить лидерам ЕС о гуманитарной катастрофе в Газе, и необходимости принять меры для разрешения этой ситуации.

Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025.
Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025.Evelyn Dom, Euronews

Среди присутствующих было несколько врачей, которые недавно вернулись из Газы и рассказали собравшимся о происходящем в палестинском анклаве. В их числе доктор Грэм Грум, британско-ирландский хирург-травматолог и ортопед. Недавно Грум прооперировал 11-летнего Адама, единственного выжившего сына палестинского врача Алаа аль-Наджара.

По словам Грума, а он также является сопредседателем благотворительной организации IDEALS, треть пациентов, поступающих в его операционную, - дети.

Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025.
Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025.Mister Drone

В результате израильских ударов, по данным экспертов ООН, тысячи детей потеряли конечности. Еще одной серьезной угрозой для детей в Газе является рост острого недоедания.

"Сегодня утром (в среду) мы услышали, что не осталось никаких молочных смесей. Если ее срочно не доставить, то смертность среди новорожденных будет астрономической", - сказал Грум в интервью Euronews. Он также отметил, что доступ к медицинскому оборудованию и финансированию становится все более ограниченным, а ситуация значительно ухудшилась после закрытия в мае 2024 года контрольно-пропускного пункта Рафах в Египте и после того, как 2 марта Израиль начал блокаду гуманитарной помощи.

Британско-ирландский хирург сообщил о нехватке медикаментов и расходного материала.

"Наше денежное довольствие было сокращено с 2800 долларов (2388 евро) до примерно 300 долларов (256 евро). Нам разрешили взять один чемодан, в котором должны быть все необходимые продукты питания на 28 дней, личные вещи, воду на четыре дня и никакого оборудования. Нам угрожали исключением, если мы возьмем с собой хоть какое-то оборудование, хоть ножницы, хоть шовный материал", - говорит Грум.

Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025.
Акция "Посмотри им в глаза". Брюссель 25.06.2025.Evelyn Dom, Euronews.

Грум утверждает, что израильские войска намеренно уничтожали критически важные аппараты при захвате больниц: "В больнице Аль-Амаль, в отделении радиологии, они перерезали все кабели всех аппаратов УЗИ, которые используются для беременных женщин и раненых пациентов".

Газа также испытывает острую нехватку врачей и медицинского персонала. Врач рассказал, что он и его коллеги лечат пациентов каждый день уже более трех недель подряд, тогда как в обычных условиях они работают два-три дня в неделю.

Несмотря на острую нужду, он заметил увеличение числа отказов во въезде со стороны Израиля. По его словам, в феврале и марте ему было отказано во въезде без объяснения причин.

"Из почти 40 человек, забронировавших билеты, только 19 получили доступ. И среди этих 19 человек был только один врач", - рассказал он Euronews.

В прошлом месяце ЮНИСЕФ сообщил, что с октября 2023 года в секторе Газа погибли или получили ранения более 50 000 детей.

"Дети Газы нуждаются в защите. Им нужны еда, вода и лекарства. Им нужно прекращение огня. Но больше всего им нужны немедленные коллективные действия, чтобы остановить это раз и навсегда", - говорится в заявлении детского фонда ООН.

Хотя лидеры ЕС в четверг решили, что они могут согласиться только на "продолжение дискуссий" по поводу партнерства блока с Израилем, глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила Euronews, что ЕС будет оказывать давление на Израиль с целью улучшения ситуации в Газе.

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