Трамп опубликовал личное послание от главы НАТО. Рютте, похоже, этим не обеспокоен

Перед саммитом НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп получил лестное текстовое сообщение от главы альянса Марка Рютте. Трамп незамедлительно опубликовал личное послание Рютте на своей онлайн-платформе Truth Social.

Рютте отреагировал спокойно. На вопросы журналистов по этому поводу он заявил: "У меня нет абсолютно никаких проблем или затруднений, потому что в этом нет ничего, что должно было бы оставаться в секрете".

Послание Рютте Трампу

Послание начиналось с того, что Рютте поздравил Трампа с его "решительными действиями в Иране". Рютте написал, что Трамп находится на пороге достижения "того, чего не добивался ни один американский президент за последние десятилетия".

"Господин президент, дорогой Дональд, - начал Рютте свое послание, как видно из скриншота, который Трамп опубликовал в своей социальной сети. Далее Рютте назвал действия Трампа в Иране "поистине экстраординарными".

По мнению американского агентства AP, столь лестный тон мог быть попыткой "умаслить" Трампа в преддверии двухдневного саммита НАТО в Гааге.

Рютте продолжил: "Сегодня в Гааге вас ждет еще один большой успех. Это было нелегко, но мы заставили их всех согласиться на 5%". Это был намек на страны-члены НАТО, большинство из которых подписали обязательство выделять 5% своего ВВП на оборону. Трамп выдвигает это требование уже несколько месяцев.

"Дональд, вы привели нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Вы делаете то, что не удавалось ни одному американскому президенту за последние десятилетия", - написал Рютте. "Европа заплатит за это по-крупному, и она должна заплатить, и это будет ваша победа. Счастливого пути и до встречи на ужине у Его Величества!".

В НАТО подтвердили, что послание исходило от Рютте и было отправлено во вторник. Подробности, в частности, с какой платформы генсекретарь НАТО отправил сообщение, не раскрывались.

Утечки личных сообщений случались и раньше

Судя по шрифту и значкам экрана в сообщении Трампа, это может быть приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal, которое может автоматически удалять сообщения.

Не так давно Signal оказался в центре скандала. Это произошло после того, как министра обороны Пита Хегсета обвинили в том, что он использовал это несанкционированное и незащищенное приложение для обмена секретными материалами о готовящемся в марте авиаударе США по объектам хуситов в Йемене.

Трамп горячо защищал Хегсета и даже заявил: "Я понятия не имею, что такое Signal. Мне все равно, что такое Signal". Однако он также сказал: "Я бы откровенно посоветовал этим людям Signal не использовать".