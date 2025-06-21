Передовые корабли и системы перехвата. Как США помогают Израилю отражать иранские атаки

В условиях продолжающейся военной эскалации между Израилем и ИраномСоединенные Штаты играют жизненно важную роль в поддержке израильской обороны против шквала иранских ракет, говорится в докладе, опубликованном Wall Street Journal. Вашингтон активизировал свою помощь, разместив современные военные корабли и предоставив Израилю системы перехвата ракет, что направлено на укрепление многоуровневой обороны Израиля, говорится в докладе.

Немедленная военно-морская поддержка и передовые перехватчики

В пятницу в восточное Средиземноморьеприбыл новый эсминец ВМС США, который присоединился к трем существующим эсминцам в этом регионе, а также к двум другим в Красном море, говорится в докладе. Эти корабли действуют в непосредственной близости от территориальных вод Израиля, что позволяет им перехватывать баллистические ракеты, запущенные Ираном.

Эти эсминцы обладают арсеналом перехватчиков, способных противостоять различным воздушным угрозам, включая ракеты в середине курса, что повышает уровень территориальной защиты Израиля.

Усовершенствование системы THAAD и поставка боеприпасов

Параллельно США работают над пополнением запасов наземных перехватчиков для системы противоракетной обороны THAAD, которая была развернута в Израиле в прошлом году и обслуживается американскими военными. Система способна перехватывать ракеты на последней стадии в атмосфере или за ее пределами.

Газета цитирует американского чиновника, предупреждающего, что еврейское государство "рискует исчерпать свой запас передовых перехватчиков Arrow 3 в считанные недели", если иранские бомбардировки продолжатся. Эта система считается одной из самых мощных израильских систем обороны, поскольку она предназначена для перехвата ракет в космосе до того, как они войдут в воздушное пространство Израиля, что дает остальным системам достаточно времени для перехвата тех, которые могут обойти первоначальную защиту.

"Железный купол" и "Праща Давида". Другие линии обороны

Израиль полагается на многоуровневую систему обороны, включающую в себя "Железный купол", который справляется с ракетами малой дальности и беспилотниками, и "Пращу Давида", перехватывающую угрозы на средних высотах. Но краеугольным камнем этой системы остается система Arrow, которая является первым барьером на пути баллистических атак дальнего радиуса действия.

Тимур Кадышев, исследователь из Гамбургского университета, отметил, что отсутствие ракет Arrow 3 означает сокращение времени на перехват ракет, что усложняет способность израильской обороны быстро реагировать.

Сдержанность израильских властей и позиция Нетаньяху

Несмотря на серьезность ситуации, Министерство обороны Израиля и производитель Arrow 3 компания Aerospace Industries отказались комментировать размер оставшегося запаса, но военные заверили Wall Street Journal, что "готовы к любому сценарию".

В четверг в интервью Израильской вещательной корпорации премьер-министр Биньямин Нетаньяху уклонился от прямого ответа на вопрос, исчерпал ли Израиль свой запас ракет Arrow 3, сказав лишь: "Я бы всегда хотел иметь больше и больше".

Пытаясь успокоить израильскую общественность, Нетаньяху подсчитал, что с начала конфликта его войскам удалось уничтожить около половины иранских ракетных установок, что значительно сократило возможности Тегерана угрожать безопасности Израиля.