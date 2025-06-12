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Американские власти велели сотрудникам посольств в странах Ближнего Востока вернуться в США вместе с членами семей в связи с возросшими опасениями по поводу безопасности в регионе. Речь идёт об отзыве неосновного персонала, без которого дипмиссии могут продолжать свою работу.

Решение принято на фоне очевидного тупика в ядерных переговорах между США и Ираном. Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, он "все меньше уверен" в том, что стороны достигнут соглашения.

В среду Государственный департамент объявил о частичной эвакуации персонала из посольства в Багдаде, чтобы "обеспечить безопасность американцев, как дома, так и за его пределами".

Диппредставительство США в иракской столице уже работает в ограниченном составе, поэтому новое распоряжение коснётся лишь небольшого числа из оставшихся сотрудников.

Стало известно, что в ближайшее время будет вывезена часть персонала посольств в Бахрейне и Кувейте.

Между тем, министр обороны США Пит Хегсет разрешил "добровольный отъезд лиц, находящихся на иждивении военнослужащих, из мест дислокации" по всему региону, говорится в заявлении Центрального командования ВС страны.

Ранее в среду служба морской безопасности Великобритании выпустило предупреждение для судов в регионе о том, что эскалация напряжённости может повлиять на судоходство. Оно рекомендовало проявлять осторожность в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе - водных путях, которые граничат с Ираном.

Государственное Иракское информагентство сообщило, что эвакуация некоторых сотрудников посольства США в Багдаде была частью "процедур, связанных с дипломатическим присутствием США в ряде стран Ближнего Востока, а не только в Ираке", добавив, что иракские чиновники "не зафиксировали никаких признаков небезопасной ситуации, требующей эвакуации".

Напряжённость в регионе нарастает в то время как в переговорах между США и Ираном по ядерной программе Тегерана не наблюдается никакого прогресса. Продолжающаяся уже более 18 месяцев война между Израилем и ХАМАС усилила опасения по поводу возможного разрастания конфликта, и вовлечения в него США, Ирана и их региональных союзников.

Выступая в среду в Центре Кеннеди в Вашингтоне, Трамп сказал, что персонал вывозится из посольств, "потому что там может быть опасно. Посмотрим, что будет дальше".

На вопрос, можно ли сделать что-нибудь для стабилизирования ситуации в регионе, Трамп ответил, что прежде всего Тегерану "нельзя иметь ядерное оружие".

'С ними что-то случилось'

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном направлены на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций, которая сильно пошатнула иранскую экономик. Власти Исламской республики настаивают на том, что их программа обогащения урана носит исключительно мирный характер.

Следующий, шестой раунд переговоров запланирован на эти выходные в Омане. Но, по словам двух чиновников, беседовавших с AP на условиях анонимности, растёт вероятность того, что его отменят.

В интервью газете New York Post Трамп сказал:

"Похоже, они тянут время. Я считаю это позорным. Сейчас я менее уверен, чем был бы пару месяцев назад. С ними что-то случилось", - сказал он в интервью, опубликованном в среду.

Представительство Ирана в ООН написало в социальных сетях, что "угрозы применения непреодолимой силы не изменят фактов".

Милитаризм США "только подпитывает нестабильность", заявили в миссии.

Министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде отдельно заявил журналистам в среду, что Тегеран будет готов ответить на авиаудары.

"Если конфликт будет навязан нам, то потери противника, конечно, будут больше, чем наши, и в этом случае Америка должна покинуть регион, потому что все её базы находятся в пределах нашей досягаемости", - сказал он.