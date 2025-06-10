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Нетаньяху решает, как быть с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) собирает свой кабинет безопасности для голосования по соглашению о прекращении огня в Иерусалиме, 17 января 2025 г.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) собирает свой кабинет безопасности для голосования по соглашению о прекращении огня в Иерусалиме, 17 января 2025 г. Авторское право Koby Gideon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Koby Gideon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано
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Нетаньяху советуется с кабмином по проблеме ядерной сделки Ирана. Позиции США и Израиля по этому вопросу различны.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание по вопросам безопасности с участием ключевых министров правительства - через считанные часы после телефонного разговора с президентом США Дональда Трампа.

Израильские СМИ сообщают, что их разговор длился около 40 минут и что лидеры обсудили и войну в Газе, и возможное развитие событий в рамках иранской ядерной сделки. Стороны сверили часы за день до того, как Тегеран должен дать ответ на американское предложение. Известно, что Вашингтон хочет разрешить Тегерану продолжить обогащение урана, но на низком уровне и в течение ограниченного периода времени, а затем создать консорциум по обогащению урана для Ирана и других стран за пределами иранской территории.

Ранее источники The New York Times сообщали, что Израиль скептически относится к этому сценарию, предпочитая силовой - удар по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне же не теряют надежды на результативность дипломатии. США и Иран провели пять раундов непрямых переговоров и планируют шестой в середине июня.

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