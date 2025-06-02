Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН

Анналена Бербок, экс-глава МИД ФРГ
Анналена Бербок, экс-глава МИД ФРГ Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
Анналена Бербок станет пятой женщиной, занявшей пост председателя Генассамблеи ООН. Россия выступала против ее кандидатуры.

Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН. Немецкий политик была едиственным кандидатом на эту должность.

Инаугурация должна пройти 9 сентября, незадолго до начала общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Против кандидатуры Бербок выступала Россия, которая просила провести тайное голосование. На посту главы немецкой дипломатии Бербок выступала за активную поддержку Украины и ужесточение санкций против России.

Председатель Генассамблеи ООН избирается на один год из числа стран — членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН.  Пост во многом является церемониальным. Своими приоритетами Бербок назвала гендерное равенство и защиту климата.

Анналена Бербок станет пятой женщиной, занявшей этот пост председателя Генассамблеи ООН. Бербок изучала международное право и в качестве министра иностранных дел десятки раз посещала Нью-Йорк и Организацию Объединенных Наций. Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в середине мая она дала понять, что хочет играть более активную роль, чем ее предшественники.

