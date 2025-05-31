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Президент США Дональд Трамп попрощался со своим соратником Илоном Маском в Овальном кабинете в пятницу, проведя специальную пресс-конференцию по этому поводу.

Маск покидает свой пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE), по официальной версии, - в связи с истечением срока полномочий и с тем, чтобы сконцентрироваться на бизнесе, в частности - на производителе электромобилей Tesla, компании, производящей космическую технику, SpaceX и платформе социальных сетей X.

Американский лидер подарил Маску золотой ключ от Белого дома - сувенир, который "получают только особенные люди". Он похвалил его за "колоссальные изменения в старых методах ведения бизнеса в Вашингтоне".

"Илон на самом деле не уходит. Он будет ходить туда-обратно", - сказал Дональд Трамп. Маск подтвердил, что продолжит консультировать президента при необходимости.

Он также выразил надежду на то, что администрация всё же сумеет сократить госрасходы на один триллион долларов. Изначально теперь уже бывший глава DOGE обещал урезать их на сумму вдвое больше. В итоге ему удалось сэкономить лишь порядка 150-170 миллионов.

Впрочем, американский бизнесмен действительно оставил след в американской бюрократии. С его подачи были упразднены многочисленные правительственные структуры и функции, уволены тысячи сотрудников. Прекращена работа Агентства США по международному развитию USAID, которое оказывало помощь нуждающимся по всем миру.

Трамп отметил, что сотрудники DOGE по-прежнему будут работать в правительственных учреждениях, и сказал, что миллиардер, вероятно, захочет следить за “своим детищем”.