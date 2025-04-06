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Тысячи людей протестовали против Трампа и Маска по всей стране и за рубежом

Протестующие формируют человеческий транспарант на Оушен-Бич во время акции протеста против президента Дональда Трампа в рамках митингов "Руки прочь", проходящих по всей стране, Сан-Франциско, 5 апреля 2025 г.
Протестующие формируют человеческий транспарант на Оушен-Бич во время акции протеста против президента Дональда Трампа в рамках митингов "Руки прочь", проходящих по всей стране, Сан-Франциско, 5 апреля 2025 г. Авторское право Stephen Lam/ 2025 Stephen Lam / S.F. Chronicle
Авторское право Stephen Lam/ 2025 Stephen Lam / S.F. Chronicle
By Malek Fouda и AP, EBU
Опубликовано
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Тысячи людей устроили акции протеста против президента Трампа и босса Tesla Илона Маска по всем США и за их пределами, чтобы выразить недовольство политикой и действиями нынешней администрации.

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Толпы людей, возмущенных тем, как президент США Дональд Трамп и его администрация управляют страной, вышли в субботу на улицы десятков американских городов в рамках общенациональных акций протеста.

Это самый крупный день демонстраций оппозиционного движения, которое пытается восстановить свои силы после шока первых недель пребывания республиканца у власти.

Протестное движение "Руки прочь! было организовано более чем в 1200 местах во всех 50 штатах более чем 150 группами, включая организации по защите гражданских прав, профсоюзы, защитников ЛГБТК+, ветеранов и активистов избирательного движения.

Митинги прошли мирно, власти не сообщали о случаях серьезного насилия, столкновений или арестов.

От Национального молла в столице США Вашингтоне до Мидтауна на Манхэттене, Бостона и столиц нескольких штатов тысячи протестующих осуждали действия Трампа и самого богатого человека в мире Илона Маска.

Протестующие участвуют в акции «Руки прочь!» против президента Дональда Трампа в субботу, 5 апреля 2025 года, в Нью-Йорке
Протестующие участвуют в акции «Руки прочь!» против президента Дональда Трампа в субботу, 5 апреля 2025 года, в Нью-ЙоркеAndres Kudacki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Критики высказывали свое несогласие с политикой и подходами нынешней администрации, которые включали в себя сокращение штата федерального правительства, экономику, иммиграцию и права человека.

Демонстранты митинговали против шагов администрации по увольнению тысяч федеральных служащих, закрытию офисов Управления социального обеспечения и фактическому прекращению работы целых правительственных агентств, таких как USAID.

Маск сыграл здесь ключевую роль, поскольку возглавляет недавно созданный Департамент эффективности правительства (DOGE), целью которого является сокращение "ненужных государственных расходов". DOGE планирует сократить около 2 триллионов долларов федеральных расходов.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями “Trap the Muskrat” ("Поймайте ондатру") и “Deport Elon Musk” ("Депортируйте Илона Маска") в знак явного несогласия с его политикой. Многие также критиковали Маска - владельца компаний Tesla, SpaceX, Starlink и X - за то, что он, будучи натурализованным гражданином, играет столь важную роль в правительстве.

Демонстранты несут плакаты во время протестов «Руки прочь!» против президента Дональда Трампа и Илона Маска у Монумента Вашингтона в Вашингтоне, суббота, 5 апреля 2025 г.
Демонстранты несут плакаты во время протестов «Руки прочь!» против президента Дональда Трампа и Илона Маска у Монумента Вашингтона в Вашингтоне, суббота, 5 апреля 2025 г.Jose Luis Magana/AP

"Здесь, в Америке, мистер Маск, правосудие не продается. И мы не разыгрываем должности судей Верховного суда штатов за миллионные призы. Прекратите пытаться купить наши голоса. Хватит обкрадывать наше правительство. И прекратите красть наши данные", - сказал конгрессмен Джейми Раскин, выступая на митинге в Вашингтоне.

В Бостоне демонстранты держали плакаты с надписями "Руки прочь от нашей демократии" и "Руки прочь от нашего социального обеспечения". Мэр Мишель Ву посетила акцию протеста в столице Массачусетса, где осудила тактику запугивания Трампа и его нападки на разнообразие и равенство.

"Я отказываюсь мириться с тем, что они могут вырасти в мире, где такие иммигранты, как их бабушка и дедушка, автоматически считаются преступниками", - сказала Ву.

Активисты протестуют против президента Дональда Трампа, который находился в нескольких милях от них в своем гольф-клубе Trump, 5 апреля 2025 года, в Палм-Бич-Гарденс
Активисты протестуют против президента Дональда Трампа, который находился в нескольких милях от них в своем гольф-клубе Trump, 5 апреля 2025 года, в Палм-Бич-ГарденсAlex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Сотни людей также вышли на демонстрацию в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, в нескольких милях от поля для гольфа Трампа в Юпитере, где он провел утро на чемпионате клуба для пожилых людей. Люди выстроились по обеим сторонам улицы, призывая автомобили сигналить и скандируя лозунги против Трампа.

В ответ на вопрос о протестах Белый дом заявил: "Позиция президента Трампа ясна: он всегда будет защищать социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на это право".

"Между тем, позиция демократов заключается в предоставлении льгот соцобеспечения, Medicaid и Medicare нелегальным иностранцам, что приведет к банкротству этих программ и удару по американским пенсионерам", - добавили в Белом доме.

Протесты прошли и за океаном: сотни граждан США за рубежом и иностранцев протестовали против внешнеполитического курса Трампа.

Протестующая держит плакаты на демонстрации против президента США Дональда Трампа и Илона Маска на Трафальгарской площади в Лондоне, суббота, 5 апреля 2025 года
Протестующая держит плакаты на демонстрации против президента США Дональда Трампа и Илона Маска на Трафальгарской площади в Лондоне, суббота, 5 апреля 2025 годаKin Cheung/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

От Лондона до Берлина прошли демонстрации с призывами "положить конец хаосу", ссылаясь на агрессивную политику президента США в отношении глобальных тарифов, которая потрясла фондовые рынки по всему миру, а также выступления в поддержку Украины, которую Трамп критикует.

"Даже те, кто голосовал за него, не получают того, за что они голосовали, благодаря тарифам. Все потеряли деньги. Яйца не стали дешевле. Их жизнь не стала лучше. Так что они должны быть еще более злыми, чем все остальные", - сказала Алисса, американка, протестующая в Лондоне.

Активисты неоднократно устраивали общенациональные и международные демонстрации против Трампа и Маска с момента возвращения первого в Белый дом.

Протестующие заявляют, что продолжат мирно выражать свое несогласие с администрацией, которая, по их словам, не представляет их и общие интересы граждан США, в надежде оказать давление на администрацию, чтобы она изменила курс.

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