Трамп назвал Маска свом главным "прорабом" в наступлении на бюрократию

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Президент США Дональд Трамп дал своё первое совместное телеинтервью с Илоном Маском, которое транслировалось в прайм-тайм на канале Fox News.

В этом заранее записанном интервью журналисту Шону Хэннити глава Белого дома подтвердил свои цели по снижению инфляции и заявил, что созданный Маском Департамент эффективности правительства (DOGE) сэкономит более 1 триллиона долларов, упразднив "нерациональные" государственные расходы.

Трамп назвал Маска свом главным "прорабом" в наступлении на вашингтонскую бюрократию и заявил, что в случае конфликта интересов, Маск будет исключён из госпрограмм.

Интервью последовало за недавней пресс-конференцией Маска и Трампа в Овальном кабинете, в ходе которой они отстаивали подход Маска к сокращению федеральных расходов.

Однако, поскольку Маск сам является бизнесменом, активно работающим в нескольких отраслях, главный вопрос заключался в том, как это будет работать, если возникнет конфликт интересов?

Маск:Я никогда не просил ни о чём президента.

Трамп:Это правда.

Хэннити:А если такая ситуация представится, что вы будете делать?

Трамп:Он не будет в этом участвовать.

Маск:Да, я возьму самоотвод, если это произойдёт.

Трамп:Если возникнет конфликт интересов, он будет не у дел. То есть, я бы этого не хотел, да и он сам не захочет, верно?

Маск:Верно. И, кроме того, я прохожу здесь что-то вроде ежедневного проктологического осмотра. Так что я не буду убегать от ответственности под покровом ночи.

Хэннити:Добро пожаловать в Вашингтон. Если вам нужен друг, заведите собаку.

"СМИ хотят нас разделить".

В том же интервью Трамп упомянул, что Маск "вероятно, не очень доволен" тем, что льготы для электромобилей не были включены в налоговое законодательство, которое сейчас обсуждается в Конгрессе, отметив, что Маск не добивался особого отношения к Tesla.

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Маск подвергся критике со стороны демократов за методы, которые он и его команда используют для сокращения расходов, включая иностранную помощь, и ликвидации рабочих мест в бюрократическом аппарате.